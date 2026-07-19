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VÍDEO: La policía intervino en la entrevista de Harry Kane tras el partido por el bronce del Mundial entre Inglaterra y Francia, cuando estalló una disputa entre los medios en la zona mixta
Se desata el caos durante la entrevista a Kane
El incidente ocurrió mientras Kane atendía a la prensa en la zona mixta tras un partido histórico que dio a Inglaterra su mejor resultado fuera de casa.
Un grupo de periodistas ingleses bloqueó y empujó al reportero local para impedirle grabar. La trifulca interrumpió la entrevista y alertó a otros medios y al personal de seguridad. Al escalar la tensión, el reportero pidió ayuda a la FIFA y a la Policía de Miami. Un vídeo difundido en redes muestra a un agente entrando en la zona abarrotada y escoltando a uno de los implicados fuera del recinto para calmar la situación.
Mira el vídeo
Kane reflexiona sobre su histórica medalla de bronce
A pesar de las distracciones durante su entrevista, el capitán de Inglaterra mostró gran orgullo por el rendimiento del equipo en la competición. Tras la victoria 6-4 sobre Les Bleus, Kane destacó la relevancia del resultado para la historia del fútbol inglés.
«Estoy muy orgulloso. Es nuestra mejor clasificación en 60 años y nuestro mejor resultado de la historia en terreno extranjero. Terminar el torneo con una medalla es lo mínimo que nos merecemos por todo el esfuerzo que hemos dedicado».
- Getty Images Sport
Apoyo a Thomas Tuchel
Además de comentar el partido, Kane defendió a Thomas Tuchel, criticado por varias figuras políticas y públicas. El capitán destacó la curva de aprendizaje que implica dirigir una selección y afirmó:
«Ha estado increíble desde el punto de vista de los jugadores. Este ha sido su primer torneo y aprenderá de él», afirmó el capitán.
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