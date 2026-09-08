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Vídeo: la paradoja de Mbappé y su hermano en la noche de los campeones, de la cima del brillo al desplome

Lille vs Real Betis
Lille
Real Betis
Liga de Campeones
Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Inter Milán
E. Mbappe
K. Mbappe
España
Italia
Francia

¿Merece la expulsión?

Los hermanos Kylian y Ethan Mbappé escribieron un capítulo contradictorio en una misma noche de la Liga de Campeones de Europa, después de que el primero brillara con el Real Madrid ante el Inter de Milán, mientras que el segundo acaparó las miradas con el Lille frente al Real Betis antes de que su noche se torciera rápidamente de forma inesperada.

Kylian Mbappé brilló en el inicio del duelo entre el Real Madrid y el Inter de Milán, y abrió el marcador para el conjunto español en el minuto 14, después de aprovechar un error defensivo y disparar a la portería del equipo italiano, dando así al Real Madrid la ventaja al comienzo de su recorrido en la fase de liga de la Champions League.

Según la red "Opta", Mbappé elevó su cuenta a 71 goles en la Liga de Campeones de Europa, igualando a Raúl González y situándose entre la lista de los 5 máximos goleadores en la historia de la competición.

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    En el otro partido, Ethan Mbappé no tardó mucho en dejar su huella con el Lille ante el Real Betis, ya que ofreció un fuerte arranque y sirvió el gol de la ventaja a su compañero Ojeda en el minuto 12, después de enviar un centro perfecto al segundo palo, que el delantero japonés remató a la red.

    Pero el partido tomó un rumbo diferente más tarde, después de que el Real Betis reaccionara y le diera la vuelta a su desventaja hasta imponerse por 3-2, luego de que el empate 2-2 estuviera presente antes de que el conjunto español anotara su tercer gol en el minuto 53.

    Y apenas tres minutos después del tercer gol del Betis, Ethan Mbappé recibió una tarjeta roja en el minuto 56, con lo que su primera aparición europea terminó de forma dura, después de pasar, en apenas 44 minutos, de asistir en el gol del Lille a dejar a su equipo con un jugador menos en un momento en el que buscaba volver al partido.

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  • Castigo temprano para el representante más joven de los clubes de Francia

    Según la red Opta: "Ethan Mbappé firmó hoy su primera asistencia en la Liga de Campeones de Europa", contribuyendo a abrir el marcador ante el Betis.


    Asimismo, su hermano Kylian Mbappé logró anotar su primer gol de la presente temporada en la Liga de Campeones, dejando clara su intención de competir con fuerza por conservar el título de máximo goleador de "la Orejona".

    Opta continuó: "Ethan Mbappé (19 años y 253 días) es el jugador más joven que defiende los colores de un club francés en ser expulsado en la Liga de Campeones de Europa".


    Por su parte, la cuenta Mister Chip escribió: "La familia Mbappé ha registrado 97 participaciones directas en la Liga de Campeones de Europa (96 de Kylian y 1 de Ethan) y una expulsión (0 de Kylian y 1 de Ethan)".

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  • ¿Merece la expulsión?

    Por su parte, la cadena española Archivo VAR analizó la expulsión de Ethan Mbappé, y señaló: "El videoarbitraje (VAR) utilizó la lupa en el partido entre el Lille y el Real Betis. Ethan Mbappé golpeó a Natan con el codo después de que el defensa le dijera algo".



    Y agregó: "Es un error garrafal. Tarjeta amarilla para el defensa por su provocación, y expulsión del jugador francés por su agresividad".

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