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Vídeo: "la madre de las catástrofes", Yaisle amenaza al Ahly con un nuevo golpe

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Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
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Noticia aterradora para la afición del RCD Espanyol

El nombre del alemán Matthias Jaissle ha vuelto al centro de la polémica en el Al-Ahli saudí, después de que se difundieran noticias sobre su deseo de arrebatar a una de las principales estrellas del equipo durante el próximo mercado de invierno.

El comunicador Khaled Al-Shenaif, presentador del programa Dawrina Ghair, habló el martes de "una noticia que circula y que dice que Jaissle quiere incorporar a Ivan Toney", pero sin aclarar si eso sería en el próximo mercado de invierno o al final de la temporada.

Al-Shenaif calificó este asunto como "la madre de los desastres" si llegara a producirse, especialmente porque Toney es el pilar de las victorias del Al-Ahli desde el inicio de la temporada actual, tras la salida de varias estrellas al final de la temporada pasada, encabezadas por el argelino Riyad Mahrez.

Por su parte, la exestrella del Al-Shabab y de la selección saudí comentó: "Si esto ocurriera, sería el golpe de gracia para los seguidores del Al-Ahli".


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  • Doble indignación

    Esto llega en un momento en el que Toney exhibe un notable nivel goleador, pues ha marcado 14 goles y dado dos asistencias en 14 partidos, en todas las competiciones, esta temporada.

    Estas noticias también acrecientan la ira de la afición del Al-Ahly hacia el técnico alemán, que había dirigido al equipo durante la pretemporada de la campaña actual, antes de dimitir para entrenar al Newcastle, lo que suscitó interrogantes por el momento de la decisión, sobre todo porque el Al-Ahly se preparaba para una nueva temporada tras coronarse campeón de la Liga de Campeones Élite de Asia por segunda vez consecutiva.

    La afición del Al-Ahly consideró que el momento de la marcha de Jaissle trastocó el proyecto del equipo, especialmente porque tomó decisiones impactantes antes de su salida que contribuyeron a la marcha del dúo Riyad Mahrez y Franck Kessié.

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