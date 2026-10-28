El nombre del alemán Matthias Jaissle ha vuelto al centro de la polémica en el Al-Ahli saudí, después de que se difundieran noticias sobre su deseo de arrebatar a una de las principales estrellas del equipo durante el próximo mercado de invierno.

El comunicador Khaled Al-Shenaif, presentador del programa Dawrina Ghair, habló el martes de "una noticia que circula y que dice que Jaissle quiere incorporar a Ivan Toney", pero sin aclarar si eso sería en el próximo mercado de invierno o al final de la temporada.

Al-Shenaif calificó este asunto como "la madre de los desastres" si llegara a producirse, especialmente porque Toney es el pilar de las victorias del Al-Ahli desde el inicio de la temporada actual, tras la salida de varias estrellas al final de la temporada pasada, encabezadas por el argelino Riyad Mahrez.

Por su parte, la exestrella del Al-Shabab y de la selección saudí comentó: "Si esto ocurriera, sería el golpe de gracia para los seguidores del Al-Ahli".





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