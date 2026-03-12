Getty/GOAL
VÍDEO: La estrella del Arsenal Eberechi Eze elogia a Trent Alexander-Arnold como el mejor pasador que ha visto nunca y nombra al defensa del Nottingham Forest como su rival más difícil
La influencia de un icono brasileño
Eze ha hablado abiertamente sobre las influencias y los retos que han marcado su ascenso a la cima de la Premier League. El creativo centrocampista, que se ha convertido en el eje del ataque de los Gunners, ha compartido sus impresiones sobre su trayectoria futbolística, desde las leyendas a las que idolatraba de joven hasta los rivales de élite a los que se enfrenta hoy en día. En declaraciones a GOAL en los London Football Awards, en colaboración con la Willow Foundation, Eze reflexionó sobre la alegría que le produce el fútbol. Para un jugador conocido por su talento y habilidad técnica, su elección de héroe de la infancia no sorprende a quienes lo ven deslizarse por el campo del Emirates Stadium.
Cuando se le preguntó qué jugador le inspiraba cuando era niño, Eze respondió sin dudar: «Ronaldinho». La influencia de la leyenda brasileña es claramente visible en el estilo de juego de Eze, caracterizado por una similar sensación de libertad y un deseo de entretener al público con movimientos creativos. Al reflexionar sobre sus momentos más destacados, identificó su impresionante gol acrobático contra el West Ham United con el Crystal Palace en abril de 2024 como el mejor gol que ha marcado nunca.
- Getty Images
Eze elogia al «especial» De Bruyne y al rey de los pases Trent.
La entrevista también abordó el inmenso talento de Eze y sus encuentros en competiciones nacionales. Al hablar sobre el arte del pase, Eze elogió al astro del Real Madrid y compañero de selección inglesa Trent Alexander-Arnold, describiéndolo como el mejor pasador que ha visto nunca y destacando su visión única y su capacidad para cubrir grandes espacios.
A continuación, la conversación se centró en los rivales más difíciles a los que se ha enfrentado en el campo. Eze expresó un gran respeto por la antigua estrella del Manchester City Kevin De Bruyne, a quien calificó de «persona especial» y mejor jugador al que se ha enfrentado, y destacó la capacidad del belga para controlar el ritmo de los partidos.
- Getty
Un sorprendente enemigo defensivo
Curiosamente, cuando se le preguntó por el defensa más difícil de superar, Eze no optó por un nombre tradicionalmente conocido, sino que mencionó a Ola Aina. Esta elección pone de relieve las batallas tácticas que tienen lugar lejos de los titulares, donde la condición física y el posicionamiento individuales suponen los mayores obstáculos para los atacantes.
La elección de Aina, el versátil y atlético lateral del Nottingham Forest, subraya la profundidad del talento disponible actualmente en la Premier League. Mientras que muchos atacantes podrían señalar a jugadores como Virgil van Dijk, la elección de Eze demuestra que los duelos individuales a menudo se deciden por atributos físicos específicos y por el timing, algo que el jugador del Forest posee en abundancia en las situaciones de uno contra uno.
- Getty Images Sport
En busca de más trofeos en el norte de Londres
Por último, Eze recordó el momento del que se siente más orgulloso con la camiseta de fútbol. Citó la victoria del Palace en la final de la FA Cup de 2025 contra el Manchester City como el mejor partido que ha jugado hasta ahora. Con el Arsenal compitiendo en múltiples frentes, el centrocampista tiene claramente la mirada puesta en escenarios aún más importantes en un futuro próximo. Los Gunners persiguen actualmente un cuádruple sin precedentes, con un choque de la Premier League contra el Everton el próximo sábado.
