VÍDEO: la efusiva celebración de Zinedine Zidane en la banda después de que Michael Olise salvara a Francia ante Bélgica

Llevado puramente por el impulso, Zidane confesó con humor que apenas reconoció su propia reacción en el fragor del momento. Impulsado a golpear el balón en lo que reconoció con tono desenfadado que fue un gesto algo ridículo, acabó restando importancia al arrebato, sin preocuparse por su momentánea pérdida de compostura ante un momento tan espectacular.

Al reflexionar sobre su poco habitual estallido de emoción, Zidane admitió que se dejó llevar por completo por la calidad de la jugada. «¡De hecho, ni siquiera sé lo que hice! Lo que está claro es que acompañé la acción de Michael porque sentí que empezaba sus regates. E hizo una acción excepcional. Luego vi el balón, me vi obligado a golpearlo, a hacer un poco el ridículo, pero no importa», explicó el exentrenador del Real Madrid.