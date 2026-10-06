Vídeo: la despedida de Messi, Antonela se detiene en un mensaje que no pudo superar

En una de sus historias de Instagram, Antonela compartió una publicación de la cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino, que incluía una recopilación de los momentos más destacados de Messi con una narración que describía los sentimientos hacia Leo.

Roccuzzo reaccionó al vídeo con tres emojis de caras llorando.

El texto del emotivo vídeo decía lo siguiente: "Cuenta la historia que un niño nacido en Rosario vino a cambiarnos la vida. No solo por 125 goles, ni por la magia de aquellos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún periódico documentó jamás. Mejor que los títulos de la Copa América, y aún mejor que el Mundial de Qatar. Leo, ¿sabes por qué eres el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos y mejores parejas. Y sin darte cuenta, mientras coreábamos tus goles y repetíamos que eras el mejor de todos los tiempos, también nos estabas mejorando a nosotros. Y eso, en sí mismo, es otro título".







