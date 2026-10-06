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Vídeo: la despedida de Messi, Antonela se detiene en un mensaje que no pudo superar

L. Messi
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El último capítulo de la historia

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en un partido amistoso contra Benín en el estadio Monumental, en las primeras horas de la mañana de mañana miércoles, y por ello las frases y mensajes de despedida de todo tipo se suceden hacia el máximo goleador histórico de la Albiceleste.

Entre los vídeos conmemorativos publicados en las redes sociales, su esposa, Antonela Roccuzzo, compartió uno en particular, y no pudo ocultar su emoción por él.



  • Video emotivo: Antonela reacciona con rostros llorosos

    En una de sus historias de Instagram, Antonela compartió una publicación de la cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino, que incluía una recopilación de los momentos más destacados de Messi con una narración que describía los sentimientos hacia Leo.

    Roccuzzo reaccionó al vídeo con tres emojis de caras llorando.

    El texto del emotivo vídeo decía lo siguiente: "Cuenta la historia que un niño nacido en Rosario vino a cambiarnos la vida. No solo por 125 goles, ni por la magia de aquellos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún periódico documentó jamás. Mejor que los títulos de la Copa América, y aún mejor que el Mundial de Qatar. Leo, ¿sabes por qué eres el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos y mejores parejas. Y sin darte cuenta, mientras coreábamos tus goles y repetíamos que eras el mejor de todos los tiempos, también nos estabas mejorando a nosotros. Y eso, en sí mismo, es otro título".



  • "Nos enseñaste que todavía hay tiempo para soñar"

    El narrador continuó: "Nos has hecho mejores nietos con todo lo que le diste a tu abuela. Nos has hecho mejores a la hora de afrontar la adversidad, porque a pesar de todo lo que has pasado, nos has llevado de nuevo a una final de la Copa del Mundo. Imagina que esto no nos hiciera mejores. Nos has hecho mejores con tan solo unas pocas palabras cuando corregiste la historia, ante el mundo entero, cuando dormiste abrazando esa copa, porque nos enseñaste que todavía hay tiempo para soñar. Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles, pero tu legado va mucho más allá de eso. Porque cuando nos pregunten qué significa Leo Messi para nosotros, ¿saben lo que diremos? El mejor de todos los tiempos, porque nos hizo mejores a todos", así concluyó la Asociación del Fútbol Argentino la ceremonia de homenaje.

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  • Las celebraciones continúan: espectáculo artístico

    La celebración continuará en el estadio Monumental con un espectáculo artístico ofrecido por diversos artistas, y un partido de fútbol en el que Messi vivirá sus últimos minutos con la camiseta de la selección argentina junto a sus compañeros que fueron testigos de sus triunfos, y otros que seguirán sus pasos con la selección nacional.

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