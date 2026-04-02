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VÍDEO: Kylian Mbappé, visto en público con Ester Exposito, lo que confirma los rumores sobre la relación entre la superestrella del Real Madrid y la actriz de «Elite»
Los paparazzi pillan a una pareja de superestrellas en Madrid
Mbappé y Exposito han sido sorprendidos por los paparazzi de la prensa sensacionalista pasando la tarde juntos en Madrid, poco después de que el delantero regresara de su viaje a Estados Unidos con la selección francesa.
Según se informa, la relación se hizo oficial hace unas semanas, cuando se vio a la pareja pasando tiempo juntos en París, donde se alojaron en el mismo hotel. El miércoles, se vio al delantero del Real Madrid recogiendo a su pareja en su casa antes de que se marcharan juntos. La pareja se detuvo en un conocido local para tomar algo antes de regresar a la casa del jugador en la capital española, según El Mundo.
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Exposito rompe su silencio sobre su relación sentimental
La actriz de 26 años, conocida sobre todo por su papel en la serie de Netflix «Élite», fue abordada recientemente por unos periodistas en un evento de la cantante Rosalía. Cuando le preguntaron si le gustaba el fútbol, Expósito respondió con sinceridad: «La verdad es que no mucho». Sin embargo, cuando las preguntas se centraron en su presencia en el Bernabéu y su relación con Mbappé, esbozó una sonrisa reveladora que sugiere que hay más detrás de la historia de lo que está dispuesta a admitir.
Durante la conversación, un periodista le comentó que parecía feliz y le preguntó si el cariño del público hacia la pareja había influido en su estado de ánimo. Exposito insistió en que no hablaría del tema directamente, pero sí dijo a los periodistas que se encontraba «genial» cuando le preguntaron si estaba contenta con su vida actual.
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Apariciones de personalidades y enlaces a redes sociales
Los rumores sobre su posible relación se intensificaron cuando se vio a Exposito disfrutando de la zona VIP durante el reciente derbi de Madrid. Aunque iba acompañada por su compañero de reparto Sergio Momo y una amiga íntima, su presencia avivó los rumores de que Mbappé es admirador de la actriz desde hace varios años.
La pareja ya había sido relacionada anteriormente por varios avistamientos, incluyendo informes de que llegaron a la capital francesa en jet privado. A pesar de sus intentos por mantener su vida privada en secreto, los frecuentes avistamientos públicos en lugares de alto perfil cerca del Santiago Bernabéu han hecho que la relación sea imposible de ignorar tanto para los aficionados como para la prensa española.