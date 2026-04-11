El Real Madrid estalló de ira en el minuto 88 del partido contra el Girona. Mbappé entró al área, chocó con Reis (cedido por el Manchester City) y cayó tras un golpe en el rostro con el brazo extendido del defensa. El golpe le provocó un corte sobre el ojo derecho que necesitó atención médica. A pesar de las protestas madridistas, el árbitro Javier Alberola dejó seguir el juego y el VAR no intervino, por lo que se negó un posible penalti. El partido acabó 1-1.
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VÍDEO: Kylian Mbappé queda con la cara ensangrentada tras ser derribado por un jugador cedido por el Manchester City, pero NO se pita penalti
Un incidente de última hora desata la polémica en el Bernabéu
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Arbeloa, furioso por las decisiones arbitrales
El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, criticó a los árbitros tras el partido y afirmó que la entrada a Mbappé fue penalti.
«Es penalti aquí y en la luna», declaró Arbeloa. «Y es solo uno más. Otro más. Es lo que tenemos. Ni yo ni nadie lo entiende. El VAR interviene cuando le conviene, y cuando no, no lo hace».
“Ya lo dije ayer: es falta clara. A Kylian le pitaron una en la primera parte que fue menos. Siempre tenemos problemas con los árbitros; con este, en Mallorca... Es la misma historia”.
¿Y ahora qué?
El empate deja al Real Madrid a seis puntos del líder, el Barcelona, que además tiene un partido menos. Esa diferencia podría aumentar antes de que termine el fin de semana y aumentar la presión sobre los blancos en la lucha por el título. El Madrid debe centrarse rápido mientras se prepara para el decisivo partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. El miércoles viajará al Allianz Arena con la necesidad de remontar el 2-1 de la ida si quiere mantener vivas sus esperanzas europeas.