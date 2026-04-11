El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, criticó a los árbitros tras el partido y afirmó que la entrada a Mbappé fue penalti.

«Es penalti aquí y en la luna», declaró Arbeloa. «Y es solo uno más. Otro más. Es lo que tenemos. Ni yo ni nadie lo entiende. El VAR interviene cuando le conviene, y cuando no, no lo hace».

“Ya lo dije ayer: es falta clara. A Kylian le pitaron una en la primera parte que fue menos. Siempre tenemos problemas con los árbitros; con este, en Mallorca... Es la misma historia”.