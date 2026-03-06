Getty/GOAL
VÍDEO: Kylian Mbappé imita la icónica celebración «Siu» de Cristiano Ronaldo para el equipo juvenil del Mónaco, en un vídeo retrospectivo que conmemora los 10 años desde que firmó su primer contrato profesional
El joven Mbappé imita a su ídolo
En las imágenes recuperadas, se puede ver al joven Mbappé corriendo tras marcar un gol, saltando al aire y aterrizando con la característica pose «Siu» que popularizó Cristiano Ronaldo. Esta celebración, que se convirtió en una de las más reconocibles del fútbol durante la etapa de Ronaldo en el Real Madrid, ha sido imitada por innumerables jóvenes futbolistas de todo el mundo.
Para Mbappé, este homenaje a la leyenda portuguesa no fue ninguna sorpresa. El internacional francés ha hablado en numerosas ocasiones de Ronaldo como una de sus mayores inspiraciones durante su infancia. De niño, en Bondy, Mbappé admiraba al cinco veces ganador del Balón de Oro y soñaba con alcanzar las mismas cotas en el deporte.
El hito de Mónaco que lo cambió todo
El vídeo resurgido también llega en un momento simbólico en la carrera de Mbappé. Este año se cumple una década desde que el delantero firmó su primer contrato profesional con el AS Mónaco, un paso clave que allanó el camino para su rápido ascenso en el fútbol europeo. La
cantera del Mónaco desempeñó un papel crucial en el desarrollo de Mbappé, ayudándole a progresar desde el fútbol juvenil hasta el ámbito profesional. El club le dio la oportunidad de mostrar su talento a una edad temprana y rápidamente reconoció el enorme potencial que poseía.
El nacimiento de una leyenda
Mbappé debutó con el primer equipo del Mónaco con solo 16 años y pronto se consolidó como uno de los jóvenes talentos más prometedores de Europa. Su gran salto se produjo durante la temporada 2016-17, cuando desempeñó un papel protagonista en la campaña del Mónaco que le llevó a ganar la Ligue 1 y a alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA.
Desde entonces, Mbappé ha logrado un éxito extraordinario tanto con su club como con su selección. El delantero ha ganado múltiples trofeos nacionales y desempeñó un papel clave en el triunfo de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2018, consolidando su lugar entre la élite del fútbol.
Si bien el vídeo viral muestra a un joven jugador celebrando como su ídolo, también captura la etapa inicial de un viaje que acabaría convirtiendo a Mbappé en una de las estrellas más destacadas del fútbol moderno.
