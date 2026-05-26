Baller League UK
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VÍDEO: ¡KSI acaba empapado! La estrella de YouTube se moja tras la victoria del Prime FC en la Baller League UK
El Prime FC se hace con un título histórico
La final a cuatro en el O2 de Londres fue el marco ideal para el brillo de los debutantes. Olajide Olatunji, conocido como KSI, vio cómo su equipo cumplía las expectativas en su primera temporada. Las imágenes de los jugadores empapando a su fundador reflejaron la pura alegría del momento. Para celebrarlo, la cuenta oficial de Instagram de la Baller League UK publicó una foto de KSI mordiendo su medalla con el texto: «Los campeones de la Baller League están en su mejor momento». Un merecido homenaje a un equipo que ha dominado la competición.
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Una actuación dominante en la final
El camino al título llevó al Prime FC a enfrentar a los rivales más duros. Comenzó con un 5-3 sobre Deportrio y luego venció 5-2 a NDL FC en la final. Su rival había sido uno de los mejores en la fase regular, tras ganar 3-1 a SDS FC en semifinales. Sin embargo, Prime FC mostró gran eficacia ante el gol y precisión en los momentos clave.
KSI amplía su imperio deportivo
Fuera del pabellón, KSI sigue marcando tendencia en el deporte. Como presidente de la Baller League UK y cofundador de Prime FC, ha llevado su influencia online a esta competición de fútbol 6. Su proyección deportiva crece rápido y ya supera los formatos tradicionales. Recientemente compró una participación en el Dagenham & Redbridge con la meta de llevarlo a la cima del fútbol inglés. Su promoción Misfits Boxing ha revolucionado los eventos de boxeo crossover, y su marca de bebidas sigue siendo socio estratégico del Arsenal.
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro a Prime FC?
Tras su triunfo en su debut, Prime FC se centrará en defender el título en la cuarta temporada. El club, ya el equipo a batir, promete aún más expectativas. Los aficionados pueden esperar fichajes de renombre, más entretenimiento y un dominio continuado.