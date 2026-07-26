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VÍDEO: Kelci-Rose Bowers, novia de Marco Senesi, revela los regalos que Lionel Messi dio a la selección argentina por el Mundial
Un regalo especial para el equipo
Messi regaló a sus compañeros de la selección argentina juegos de mate personalizados tras el Mundial. Bowers lo reveló al compartir un vídeo en el que mostraba los artículos que Senesi se trajo de la concentración.
Mostró una bolsa marrón con el logo de la AFA, el trofeo del Mundial y el nombre de Senesi, y explicó: «Marcos trajo esta bolsa de la concentración. Tiene su nombre y este es su juego de mate. Messi se lo regaló a todos los jugadores».
Detalles del juego de mate personalizado
En la bolsa personalizada, Senesi recibió un termo Stanley dorado con el logotipo de Messi, una taza de mate, un paquete de yerba y una pajita metálica con cucharilla.
El mate es una infusión sudamericana rica en cafeína que se prepara con hojas secas de yerba mate en agua caliente.
El gesto de Messi llega tras un frustrante final de torneo en el que Argentina no pudo revalidar el título mundial. España venció 1-0 en la prórroga, con gol de Ferran Torres en el 106’.
La trayectoria futbolística de Senesi y Bowers
Mientras Senesi se consolida en la máxima categoría, Bowers posee una sólida trayectoria. Se formó en las canteras del Chelsea y el Southampton antes de jugar en la Universidad Estatal de Luisiana.
Tras ello regresó al Reino Unido y fichó por el Bournemouth, donde conoció a Senesi, entonces defensa central del club. Recientemente el argentino dejó el Bournemouth para firmar como agente libre con el Tottenham, que lo incorporó con un contrato de cuatro años a la plantilla de Roberto De Zerbi de cara a la Premier League 2026-27.
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¿Qué les depara el futuro a Messi y a Argentina?
Desde el Mundial, se debate mucho sobre el futuro internacional de Messi. Crecientes rumores apuntan a que podría retirarse de la selección argentina, tras marcar ocho goles y dar cuatro asistencias en Norteamérica a sus 39 años.
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