VÍDEO: Kelci-Rose Bowers, novia de Marco Senesi, revela los regalos que Lionel Messi dio a la selección argentina por el Mundial

Messi regaló a sus compañeros de la selección argentina juegos de mate personalizados tras el Mundial. Bowers lo reveló al compartir un vídeo en el que mostraba los artículos que Senesi se trajo de la concentración.

Mostró una bolsa marrón con el logo de la AFA, el trofeo del Mundial y el nombre de Senesi, y explicó: «Marcos trajo esta bolsa de la concentración. Tiene su nombre y este es su juego de mate. Messi se lo regaló a todos los jugadores».