Vídeo: Kane deja a todos boquiabiertos... ¿Ha cumplido el «mago» de Ghana su promesa?

En el minuto 87, un cabezazo de Nico O’Reilly golpeó el larguero y el balón quedó frente a Kane con la portería vacía; sin embargo, el delantero lo envió por encima del travesaño, provocando estupor general.

Kane admitió: «Esperaba el rebote y llegó, pero no lo controlé. Así es el fútbol».

En el descuento, Johei cabeceó al borde del gol, aunque un rival lo evitó bajo palos. El 0-0 final decepcionó a todos.

Con este resultado, Inglaterra alcanzó su decimotercer 0-0 en Mundiales, marca que supera a cualquier otra selección, pues Brasil, segunda en la lista, solo tiene nueve.

Ghana, por su parte, se marchó de Boston con un valioso punto que casi le asegura su pase a los dieciseisavos de final por primera vez desde 2010, si logra dar la sorpresa ante Croacia. En cuanto a Bonsam, aún no ha hecho ninguna declaración al respecto.