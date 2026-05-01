VÍDEO: Jugadores y aficionados empujan una ambulancia por un campo inundado tras una grave lesión en la segunda división rumana

El incidente, ampliamente cubierto por la prensa rumana, se volvió surrealista cuando la ambulancia enviada a evacuar a Git quedó atascada en el barro al entrar al campo.

Al ver que no podía avanzar sobre el césped encharcado, jugadores de ambos equipos y varios aficionados se unieron para empujarla. Una docena de personas lograron sacarla del barro, permitiendo al personal médico llevar a Git al hospital para operarlo.