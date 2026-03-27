VÍDEO: ¡Jürgen Klopp vuelve al Liverpool! El legendario exentrenador de los Reds luce radiante con una chaqueta deportiva y una gorra del club antes del partido benéfico

«El Normal» ha vuelto al lugar donde todo comenzó. Klopp ha regresado esta semana a Liverpool para participar en un partido benéfico de gran repercusión organizado por la Fundación LFC.

El exentrenador de los Reds, que puso fin a su etapa de nueve años en 2024, colaborará con Sir Kenny Dalglish en el cuerpo técnico del equipo de Leyendas del Liverpool, que se enfrentará a las Leyendas del Borussia Dortmund.

Klopp se mostró muy animado al llegar al evento, volviendo a ponerse sin esfuerzo la equipación del club que se convirtió en su uniforme de martes a domingo durante 491 partidos.

Aunque actualmente ocupa el cargo de director global de fútbol de Red Bull, un puesto que asumió en enero de 2025, está claro que su corazón sigue anclado en el noroeste de Inglaterra. Los aficionados ya han inundado las redes sociales con imágenes del alemán llegando antes del inicio del partido del sábado por la tarde.