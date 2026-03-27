Getty Images
Traducido por
VÍDEO: ¡Jürgen Klopp vuelve al Liverpool! El legendario exentrenador de los Reds luce radiante con una chaqueta deportiva y una gorra del club antes del partido benéfico
Klopp vuelve al banquillo de Anfield
«El Normal» ha vuelto al lugar donde todo comenzó. Klopp ha regresado esta semana a Liverpool para participar en un partido benéfico de gran repercusión organizado por la Fundación LFC.
El exentrenador de los Reds, que puso fin a su etapa de nueve años en 2024, colaborará con Sir Kenny Dalglish en el cuerpo técnico del equipo de Leyendas del Liverpool, que se enfrentará a las Leyendas del Borussia Dortmund.
Klopp se mostró muy animado al llegar al evento, volviendo a ponerse sin esfuerzo la equipación del club que se convirtió en su uniforme de martes a domingo durante 491 partidos.
Aunque actualmente ocupa el cargo de director global de fútbol de Red Bull, un puesto que asumió en enero de 2025, está claro que su corazón sigue anclado en el noroeste de Inglaterra. Los aficionados ya han inundado las redes sociales con imágenes del alemán llegando antes del inicio del partido del sábado por la tarde.
Mira el vídeo
Respuesta a los rumores sobre el Real Madrid
Mientras los fieles de Anfield sueñan con un reencuentro, a Klopp se le ha relacionado con frecuencia con el banquillo del Bernabéu. Los rumores apuntaban a que el Real Madrid se había puesto en contacto con el técnico de 58 años para sustituir a Álvaro Arbeloa, pero Klopp aprovechó recientemente una rueda de prensa en Múnich para desmentir esas informaciones con su habitual franqueza.
«Si el Real Madrid hubiera llamado, ya nos habríamos enterado», dijo Klopp. «Pero todo eso son tonterías. Ni siquiera llamaron, ni una sola vez. Ni siquiera llamaron a mi agente. Ya lo he dicho mil veces, pero, por supuesto, ahora mismo no estoy pensando en eso en absoluto. No hay motivo para ello, afortunadamente».
- Getty
La puerta sigue abierta para el futuro
Klopp tuvo cuidado de no retirarse por completo del mundo del fútbol cuando dejó Merseyside, y sus últimas declaraciones sugieren que su etapa en el banquillo podría no haber llegado aún a su fin.
A pesar de sus grandes responsabilidades en el Red Bull, el interés por la gestión táctica parece seguir latente en el hombre que ganó tanto la Premier League como la Liga de Campeones con el Liverpool.
«Y en cuanto al futuro, todavía no he terminado del todo como entrenador», señaló Klopp durante la presentación del equipo de la Copa del Mundo de Magenta TV. «Así que, ¿quién sabe lo que puede surgir en los próximos años? Pero no hay absolutamente ningún plan al respecto».