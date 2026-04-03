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VÍDEO: Jude Bellingham protagoniza el increíble tifo del Birmingham inspirado en «Peaky Blinders»
Homenaje a Bellingham y a Peaky Blinders
El Birmingham nunca ha ocultado el orgullo que siente por Bellingham, el joven talento que debutó con el primer equipo con tan solo 16 años antes de emprender una carrera de talla mundial. Antes del partido contra el Blackburn del sábado, los aficionados presentes en St Andrew's desplegaron una enorme pancarta que combinaba la historia futbolística del club con la fama cinematográfica de la ciudad. La pancarta mostraba a Bellingham junto a la leyenda del club Trevor Francis y a Tommy Shelby, el emblemático protagonista de la exitosa serie Peaky Blinders, ambientada en la ciudad.
Una coreografía que combina tradición y cine
La decisión de incluir a Shelby, interpretado por Cillian Murphy, se debe a las profundas raíces de la serie en la historia industrial de Birmingham. Con el reciente estreno de la nueva película «Peaky Blinders: The Immortal Man», el club ha querido tender un puente entre la cultura pop y el terreno de juego. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo la presentación en las redes sociales, en la que la cuenta oficial del club etiquetó a Netflix, ha dejado a algunos aficionados preguntándose si la iniciativa fue un homenaje genuino o una promoción comercial.
Reacción negativa en las redes sociales a pesar del respaldo de Bellingham
Aunque algunos valoraron el esfuerzo artístico, la reacción en las redes sociales distó mucho de ser unánime.
Muchos aficionados que respondieron a la publicación de Birmingham no tardaron en calificar la iniciativa de «vergonzosa» o «patética», sobre todo por el marcado protagonismo de la marca en el anuncio digital. A pesar de la polémica, la estrella del Real Madrid Bellingham compartió el tifo en su cuenta personal de Instagram.
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La derrota en el campo aumenta la tensión
La tarde no terminó bien para los Blues, ya que el espectáculo en las gradas quedó rápidamente eclipsado por un mal resultado sobre el terreno de juego. El Birmingham sufrió una derrota por 1-0 a manos de un Blackburn en horas bajas, con Todd Cantwell marcando el gol decisivo. El entrenador Chris Davies, ya bajo presión, se enfrenta ahora a un mayor escrutinio, ya que el rendimiento del club sigue decayendo a pesar de los homenajes de gran repercusión a sus antiguos héroes.