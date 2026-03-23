VÍDEO: Jude Bellingham ofrece una impresionante entrevista en español de casi dos minutos de duración, en la que la estrella del Real Madrid habla sobre su regreso tras la lesión

Aunque la plantilla se enfrentaba a múltiples problemas físicos, destacó la enorme contribución de Vinicius Junior y Federico Valverde, afirmando: «Increíble. En los momentos difíciles, estos dos siempre encuentran la manera de dar un paso al frente y ayudar al equipo. En las épocas en las que hemos tenido muchas lesiones, siempre han ayudado al equipo. Fede es un gran ejemplo de actitud, y Vini es un ejemplo de cómo recuperarse tras un momento difícil. Lo que están haciendo ahora mismo es increíble». También se refirió al poder único de la afición local: «El ambiente fue increíble. La afición en noches como esta siempre es increíble. Este ambiente nos ayuda mucho, y por eso el esfuerzo del equipo es tan grande. Especialmente en los derbis, o contra el City, todos los jugadores sienten de verdad el apoyo de la afición cuando están aquí en el Bernabéu».