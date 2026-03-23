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VÍDEO: Jude Bellingham ofrece una impresionante entrevista en español de casi dos minutos de duración, en la que la estrella del Real Madrid habla sobre su regreso tras la lesión
Bellingham concede una entrevista en español con total fluidez tras la victoria en el derbi
Bellingham protagonizó su esperado regreso durante una emocionante victoria por 3-2 sobre el Atlético de Madrid en La Liga. Tras sustituir a Arda Güler en el minuto 75, el jugador de 22 años volvió a pisar el césped del Bernabéu entre una ovación entusiasta. Sin embargo, fueron sus gestos tras el partido los que realmente dejaron boquiabiertos a los aficionados. Hablando directamente con RMTV sin intérprete, demostró una fluidez notable durante una entrevista que duró casi dos minutos. Históricamente, los jugadores ingleses han tenido dificultades para adaptarse a los idiomas extranjeros, pero el exjugador del Birmingham City está demostrando ser una rara excepción, consolidando su profunda conexión con la apasionada afición del club.
La frustración por las lesiones y el rendimiento del equipo
El tema principal de la conversación fue el gran alivio que sentía al volver tras un problema muscular. Al reflexionar sobre el desgaste emocional, el centrocampista se mostró sincero sobre lo que le había costado. «Muchísimo tiempo. Siete semanas. Estuve triste durante mucho tiempo, pero ahora estoy contento porque he vuelto a entrenar con mis compañeros», afirmó. «Al igual que en los otros partidos, el equipo está jugando increíblemente bien en estos momentos; defendiendo y atacando muy bien. Como siempre, pero especialmente en los últimos dos o tres partidos, y por eso estamos ganando tanto».
Jude elogia a Valverde y a Vini Jr.
Aunque la plantilla se enfrentaba a múltiples problemas físicos, destacó la enorme contribución de Vinicius Junior y Federico Valverde, afirmando: «Increíble. En los momentos difíciles, estos dos siempre encuentran la manera de dar un paso al frente y ayudar al equipo. En las épocas en las que hemos tenido muchas lesiones, siempre han ayudado al equipo. Fede es un gran ejemplo de actitud, y Vini es un ejemplo de cómo recuperarse tras un momento difícil. Lo que están haciendo ahora mismo es increíble». También se refirió al poder único de la afición local: «El ambiente fue increíble. La afición en noches como esta siempre es increíble. Este ambiente nos ayuda mucho, y por eso el esfuerzo del equipo es tan grande. Especialmente en los derbis, o contra el City, todos los jugadores sienten de verdad el apoyo de la afición cuando están aquí en el Bernabéu».
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¿Qué le depara el futuro a Bellingham?
Tras su exitoso regreso al club, Bellingham se incorporará ahora a la selección de Inglaterra para el próximo parón internacional. El seleccionador de los Tres Leones, Thomas Tuchel, ha incluido al dinámico centrocampista en su última convocatoria para dos partidos amistosos cruciales. Inglaterra se enfrentará a Uruguay el 27 de marzo y a Japón cuatro días después. Estos encuentros suponen una preparación fundamental de cara al tan esperado Mundial de 2026, que se celebrará este mes de junio en Estados Unidos, Canadá y México.