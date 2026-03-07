VÍDEO: ¡Juan Mata vuelve a hacerlo! El veterano exjugador del Manchester United y del Chelsea marca un golazo de falta para el Melbourne Victory

El español de 37 años demostró que la maestría técnica no tiene fecha de caducidad durante el choque en el Allianz Stadium. En una jugada a balón parado en el minuto 34, Mata lanzó un disparo con su característico pie izquierdo que se coló perfectamente por el interior del poste.

La victoria parecía asegurada cuando el suplente Charles Nduka tuvo un impacto inmediato. Al entrar en el campo en el minuto 69, el delantero encontró el fondo de la red en su primera intervención, duplicando la ventaja de los visitantes y silenciando a la afición local.

Sin embargo, el partido dio un giro radical en solo 120 segundos, ya que los locales se negaron a aceptar la derrota. Apostolos Stamatelopoulos inició la remontada en el minuto 73 con un remate certero. Solo dos minutos después, la euforia se apoderó del estadio cuando el también recién llegado Ahmet Arslan estrenó su cuenta goleadora con el club. El rápido doblete igualó el marcador a 2-2, transformando una tarde que parecía cómoda para el equipo de Mata en una lucha desesperada por un punto ante una afición local rejuvenecida.