El regalo hacía referencia directa al partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de 2010 en el Camp Nou. Después de lograr una contundente victoria por 3-1 en la ida en San Siro, el Inter de Mourinho ofreció una exhibición de resistencia defensiva para avanzar a costa del Barcelona. Pese a perder 1-0 esa noche jugando con diez hombres, el gigante italiano avanzó por un 3-2 en el global, poniendo fin de hecho a las esperanzas de Pep Guardiola de defender el título.

Al pitido final, un Mourinho exultante irrumpió célebremente en el terreno de juego para celebrarlo con sus jugadores y con la afición desplazada. En un intento desesperado y muy criticado de acortar las celebraciones, el personal del Camp Nou activó los aspersores automáticos. Sin embargo, el plan salió mal y dio lugar a una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol, ya que Mourinho siguió celebrándolo mientras el agua salía disparada a su alrededor.



