El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, confirmó que la lesión de Jordan Henderson parece grave. El equipo ganó tras superar la expulsión de Jarell Quansah, pero el técnico reveló que el jugador recibió oxígeno en el campo antes de ser trasladado a un centro médico.

«No está bien. No pinta bien. Se ha lesionado la muñeca y tiene muy mala pinta», declaró Tuchel a BBC Sport. «Es una noche muy especial para nosotros. Tengo sentimientos encontrados porque estoy agotado y emocionado, pero también triste porque Jordan se ha lesionado; se ha lesionado la muñeca y ahora mismo está en el hospital. Es una lesión bastante grave y no encaja con esta velada que Jordan ya no esté con nosotros. No sé cómo va el proceso, acabo de dar la rueda de prensa y el médico me ha dicho que está en el hospital».

El capitán Harry Kane, que poco antes había mantenido vivas sus esperanzas de ganar la Bota de Oro al transformar un penalti en la segunda parte, añadió: «Jordan se ha caído. Creo que está bien, solo es algo en el brazo».

El mediocampista Bellingham, designado mejor jugador del partido, destacó la rápida actuación del personal médico: «Está un poco afectado, pero los doctores lo controlan. Mejor no dar detalles porque no sé bien qué pasa, pero todos estuvimos para apoyarlo y eso fue hermoso».



