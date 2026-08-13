Messi vivió un momento tan insólito como emotivo en su regreso a la acción con el Inter Miami en la Leagues Cup 2026. Frente al equipo mexicano Club León, la superestrella argentina se encontró en el centro de una inusual interacción sobre el terreno de juego.

Durante un ataque en la segunda parte, Messi intentó superar al defensa del León Romana con uno de sus característicos regates. El central colombiano frenó con éxito al delantero antes de rodear con los brazos a Messi, levantarlo por completo del césped y volver a dejarlo en el suelo con una amplia sonrisa.