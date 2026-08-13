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Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Yosua Arya

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VÍDEO: Jhohan Romana abraza y levanta a Lionel Messi en su regreso con el Inter Miami tras la muerte de su padre

L. Messi
Inter Miami CF
J. Romana
Inter Miami CF vs León
León
Leagues Cup

Lionel Messi vivió un momento tan extraño como entrañable en su regreso a la acción con el Inter Miami tras la muerte de su padre. Durante un partido de la Leagues Cup contra el Club León, el defensa colombiano Jhohan Romana frenó el regate de la leyenda argentina antes de levantar a Messi del suelo en un cálido abrazo.

  • Emotivo momento viral en el regreso de Messi

    Messi vivió un momento tan insólito como emotivo en su regreso a la acción con el Inter Miami en la Leagues Cup 2026. Frente al equipo mexicano Club León, la superestrella argentina se encontró en el centro de una inusual interacción sobre el terreno de juego.

    Durante un ataque en la segunda parte, Messi intentó superar al defensa del León Romana con uno de sus característicos regates. El central colombiano frenó con éxito al delantero antes de rodear con los brazos a Messi, levantarlo por completo del césped y volver a dejarlo en el suelo con una amplia sonrisa.

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  • Un abrazo desenfadado en un partido conmovedor

    El abrazo inesperado tuvo un significado genuino dadas las circunstancias emocionales que rodeaban el regreso de Messi a los terrenos de juego. El capitán del Inter Miami disputaba su primer partido desde que se tomó un permiso tras la muerte de su padre, Jorge.

    Después de viajar recientemente de vuelta a su ciudad natal, Rosario, para dar el último adiós a su padre, Messi regresó para liderar al Inter Miami. La cálida reacción de Romana provocó una sonrisa visible en el rostro del mediapunta. En lugar de reaccionar con frustración después de que su ataque fuera frenado, Messi apreció el carácter desenfadado del momento.

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    Seguir adelante con el Inter Miami

    Con su regreso al fútbol de competición ya en marcha, Messi intentará centrarse en liderar al Inter Miami durante esta campaña. El conjunto de Florida sigue apoyándose en gran medida en su capitán talismánico en medio de un calendario exigente. El Inter Miami se prepara ahora para enfrentarse a Nashville en un partido de la Major League Soccer el domingo.

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