VÍDEO: Jesse Lingard hace historia con su primer gol con el Corinthians y lo celebra con su característico baile

Lingard pasó a la historia del fútbol brasileño al marcar su primer gol con el Corinthians en la victoria 1-0 sobre el Barra. Su tanto, que lo convirtió en el primer británico en anotar en la Copa de Brasil, fue decisivo. Llegado en marzo del FC Seúl, el inglés aprovechó un rebote en la frontal del área y, con un certero remate justo antes del descanso, justificó el esfuerzo del club por ficharlo.

Matheus Pereira lanzó una falta que Pedro Raul cabeceó perfecto hacia él. El inglés, de 33 años, respondió con una volea precisa al fondo de la red. Tras cinco minutos de revisión del VAR, el gol se confirmó y Lingard celebró con su característico «JLingz».



