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VÍDEO: Jesse Derry, cedido por el Chelsea, marca un gol soberbio para estrenarse con el Sporting CP e imita la celebración de Cole Palmer
El cedido brilla ante el Mónaco
Derry llegó al Sporting cedido por el Chelsea el 11 de julio para toda la temporada 2026-27. El joven saltó desde el banquillo en la segunda parte de un amistoso de pretemporada contra el Mónaco y marcó su primer gol con el club a los diez minutos de entrar al campo. Después de colocar un brillante disparo con efecto lejos del alcance del portero Philipp Kohn, Derry lo celebró imitando la icónica pose de «frío» de Palmer.
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Una joven promesa reflexiona sobre un hito
Tras el partido, Derry acudió a sus cuentas personales en las redes sociales para expresar su alegría por su gol y mostrar su más sincero agradecimiento a la fiel afición del Sporting en el Estadio Jose Alvalade. Escribió: "De lo que están hechos los sueños. Gracias por la cálida bienvenida, Alvalade".
La publicación del jugador cedido por el Chelsea provocó rápidamente reacciones de varios de sus compañeros del equipo del oeste de Londres, con Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah y Shim Mheuka entre quienes aparecieron en la sección de comentarios.
- Getty Images Sport
Derry aspira a un puesto en el once inicial
El Sporting continuará su calendario de pretemporada cuando se enfrente al Nottingham Forest a finales de mes. El equipo de Rui Borges iniciará después oficialmente su campaña 2026-27 en la Primeira Liga con una visita al Estrela de Amadora el 8 de agosto. El prometedor cameo de Derry contra el Mónaco da muchos motivos de optimismo al cuerpo técnico mientras lucha por hacerse con un puesto fijo en el once titular.
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