Vídeo: "jaque mate" y la máscara de Salah: el Trabzonspor fustiga al Besiktas con mensajes incendiarios

Y tras el partido de ambos equipos de hoy, y la fuerte actuación del equipo liderado por Salah, el Trabzonspor envió dos mensajes al Besiktas.

El primer mensaje llegó a través de un vídeo en el que una persona lleva una maleta y se acerca a un recepcionista que está de pie frente al escudo del Trabzonspor, y este último le dice que "tu dinero no tiene ningún valor", antes de que otra persona reemplace la maleta del hombre, que al parecer representa al Besiktas, en alusión al rechazo del traspaso a este último durante el verano.

Y después de marcharse y subir a su coche, abre la maleta y encuentra en ella una camiseta del Trabzonspor junto a un mensaje en el que está escrito el resultado del partido (2-0) con la frase "los tres puntos se quedarán aquí", antes de que la cámara vuelva al recepcionista, que se quita una máscara para revelar que ¡es Mohamed Salah!

Y al final aparece la frase "el juego ha comenzado", antes de ser tachada y sustituida por "el juego ha terminado".