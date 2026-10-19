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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Vídeo: "jaque mate" y la máscara de Salah: el Trabzonspor fustiga al Besiktas con mensajes incendiarios

Trabzonspor vs Besiktas
Trabzonspor
Besiktas
Superlig
M. Salah
Turquía
Egipto

El juego ha terminado

El Trabzonspor no dejó que la valiosa victoria conseguida este lunes a costa del Besiktas, liderada por la estrella egipcia Mohamed Salah, pasara sin encender la mecha de la emoción futbolística con mensajes de alto calibre.

El Trabzonspor venció al Besiktas por 2-0 con los goles de Ozan Tufan y Mohamed Salah, de modo que el equipo continúa brillando bajo la dirección del técnico alemán Thomas Reis.

El Besiktas había entrado en negociaciones oficiales con Mohamed Salah el pasado verano, antes que el Trabzonspor, pero ambas partes no llegaron a un acuerdo. Posteriormente, el presidente del club salió con declaraciones polémicas en las que afirmó que ellos no querían a Salah desde el principio, asegurando que el técnico Vincenzo Italiano no deseaba cerrar el fichaje.

  • La máscara de Salah

    Y tras el partido de ambos equipos de hoy, y la fuerte actuación del equipo liderado por Salah, el Trabzonspor envió dos mensajes al Besiktas.

    El primer mensaje llegó a través de un vídeo en el que una persona lleva una maleta y se acerca a un recepcionista que está de pie frente al escudo del Trabzonspor, y este último le dice que "tu dinero no tiene ningún valor", antes de que otra persona reemplace la maleta del hombre, que al parecer representa al Besiktas, en alusión al rechazo del traspaso a este último durante el verano.

    Y después de marcharse y subir a su coche, abre la maleta y encuentra en ella una camiseta del Trabzonspor junto a un mensaje en el que está escrito el resultado del partido (2-0) con la frase "los tres puntos se quedarán aquí", antes de que la cámara vuelva al recepcionista, que se quita una máscara para revelar que ¡es Mohamed Salah!

    Y al final aparece la frase "el juego ha comenzado", antes de ser tachada y sustituida por "el juego ha terminado".

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  • Jaque mate

    En otro tuit, Trabzonspor publicó una imagen de Salah con una corona real sobre su cabeza, de pie sobre un tablero de ajedrez bajo un mensaje que decía «jaque mate».

    Con este resultado, el Trabzonspor ascendió al cuarto puesto en la clasificación de la liga turca con 16 puntos, mientras que el Besiktas cayó al quinto lugar al quedarse con 15 puntos.

    Cabe destacar que el gol que marcó Mohamed Salah en el partido lo colocó en solitario como máximo goleador de la liga turca en la presente temporada, con 8 goles.

    Lee también: El rey de las grandes citas: la tormenta de Salah arrasa con los sueños del Besiktas

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