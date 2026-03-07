VÍDEO: Ivan Toney rinde homenaje a Vinicius Jr con una celebración de samba en el banderín de córner tras marcar otro gol para el Al-Ahli

La victoria proporciona al Al-Ahli una estrecha ventaja de un punto en lo más alto de la tabla, aunque la presión por detrás sigue siendo inmensa. El Al-Hilal mantuvo el ritmo gracias a una magistral actuación de Karim Benzema, que marcó dos goles en la goleada por 4-0 al Al-Najmah. Por su parte, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de superar al equipo de Toney si consigue la victoria contra el Neom SC. La lucha por el título se perfila como una de las más reñidas de la historia de la división.

Toney es plenamente consciente de que el trabajo está lejos de haber terminado, a pesar de las escenas de júbilo tras la victoria en el derbi. «Sabíamos que iba a ser difícil; es día de derbi y tenemos que asegurarnos de mantener Jeddah verde», declaró Toney a la página web oficial de la liga. «Lo habéis oído aquí hoy: los aficionados fueron el duodécimo jugador sobre el terreno de juego. Nos ayudaron a superar este partido y, si siguen apoyándonos así durante toda la temporada, podremos hacer algo especial».