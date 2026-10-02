El empate otorgó al partido un carácter histórico especial para Zinedine Zidane, ya que este era su primer enfrentamiento ante Italia desde la final del Mundial de 2006, cuando ambas selecciones se midieron en Berlín en un encuentro que terminó con empate 1-1 antes de que la Azzurra se adjudicara el título en la tanda de penaltis.

Aquel partido fue una de las noches más duras en la trayectoria de Zidane como jugador, después de ser expulsado en la prórroga tras el incidente de su agresión al defensa italiano Marco Materazzi, abandonando el terreno de juego en el que fue su último partido con la camiseta de la selección francesa.

Y casi 20 años después, Italia volvió a imponer su presencia ante Zidane, aunque esta vez de una forma distinta, al privar a Francia de celebrar la victoria y conformarse con el empate, arruinando parte de la noche especial que esperaba Zidane ante la selección que estuvo ligada a uno de los momentos más controvertidos de su carrera como jugador.

Y así, el enfrentamiento terminó sin un vencedor, pero Italia salió con un punto valioso, mientras que la noche de Zidane volvió a quedar ligada una vez más a la Azzurra, en una escena que trajo a la memoria los recuerdos de la final de Berlín, aunque esta vez los detalles fueran distintos de un estadio a otro y entre el Zidane jugador y el Zidane que vive la experiencia desde una posición diferente.