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Vídeo: ¡Italia vuelve a amargarle la noche a Zidane con Francia 20 años después!

Francia vs Italia
Francia
Italia
UEFA Nations League A
Z. Zidane
Francia
Italia

Francia tropieza en su feudo

Bajó el telón del enfrentamiento entre Francia e Italia disputado la noche de este viernes, con un empate a uno, dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido que tuvo un carácter especial por el regreso de Zinedine Zidane para enfrentarse de nuevo a la selección italiana, aunque esta vez desde fuera del campo.

La selección francesa elevó su cuenta a 7 puntos, para continuar al frente de la clasificación del Grupo 1, mientras que la selección italiana llegó a los 4 puntos en el tercer puesto, después de que la "Azzurra" lograra volver de nuevo al partido y arrancar el empate tras ir por detrás con un gol.

  • Orsolini abre el marcador y Italia reacciona rápidamente

    Tras una primera mitad que terminó sin goles, Michael Olise logró adelantar a la selección francesa en el minuto 55, después de colocar a los locales en una mejor situación, en medio de los constantes intentos de Francia por aprovechar su dominio y generar más ocasiones.

    Sin embargo, la ventaja francesa no duró mucho, ya que Alessandro Bastoni consiguió devolver a Italia al partido en el minuto 68, después de arrebatar el balón de manera brillante antes de avanzar y mandarlo al fondo de la red, llevando el enfrentamiento de nuevo al punto de partida.

    El gol de Bastoni volvió a encender el partido, después de que ambas selecciones intercambiaran intentos ofensivos, y cada bando buscara un segundo gol que le diera los tres puntos, en medio de un claro brillo de los porteros en los momentos decisivos.


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    Donnarumma y Maignan brillan y las ocasiones se suceden

    La selección francesa estuvo a punto de recuperar la ventaja en más de una ocasión, y los intentos más peligrosos llegaron a través de Ousmane Dembélé, que estuvo cerca de batir la portería de Donnarumma, pero el guardameta italiano brilló y privó a los locales de un segundo gol.

    El peligro de Francia no se limitó a Dembélé, pues Doué remató con un disparo potente que estuvo a punto de darle la ventaja a la selección francesa, aunque Donnarumma volvió a lucirse y despejó el intento, manteniendo así las esperanzas de Italia de sacar un resultado positivo.

    En el lado contrario, Moise Kean estuvo cerca de robar un segundo gol para Italia, pero Maignan intervino en el momento oportuno y realizó una parada espectacular, impidiendo que la Azzurra diera la vuelta al marcador, antes de que el partido terminara en empate.

    Lee también: El hijo de una leyenda de Marruecos rechaza a los Leones por Francia

  • Italia arruina la noche de Zidane y los recuerdos de 2006 regresan

    El empate dotó al partido de un carácter histórico especial para Zinedine Zidane, para quien este duelo era el primero frente a Italia desde la final del Mundial 2006, cuando ambas selecciones se enfrentaron en Berlín en un encuentro que terminó con empate 1-1 antes de que la Azzurra se adjudicara el título en la tanda de penaltis.

    Aquel partido fue una de las noches más duras en la trayectoria de Zidane como jugador, después de ser expulsado en la prórroga tras el incidente de su agresión al defensa italiano Marco Materazzi, abandonando así el terreno de juego en el último partido con la camiseta de la selección francesa.

    Casi 20 años después, Italia volvió a imponer su presencia ante Zidane, pero de una forma distinta esta vez, al privar a Francia de celebrar la victoria y conformarse con el empate, arruinando parte de la noche especial que esperaba Zidane frente a la selección que quedó ligada a uno de los momentos más polémicos de su carrera como jugador.

    Y así, el enfrentamiento terminó sin vencedor, pero Italia se marchó con un punto valioso, mientras que la noche de Zidane quedó una vez más ligada a la Azzurra, en una escena que trajo a la memoria los recuerdos de la final de Berlín, aunque los detalles fueran diferentes esta vez entre un estadio y otro y entre el Zidane jugador y el Zidane que vive la experiencia desde una posición distinta.

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