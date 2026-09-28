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Vídeo: Italia cumple con su misión ante Turquía en un solo tiempo

Turquía vs Italia
Turquía
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Turquía
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Los cambios de Mancini enderezan el rumbo de la Azzurra

Italia recuperó el equilibrio en la Liga de Naciones de la UEFA con una goleada por 4-1 sobre Turquía, este lunes, en la segunda jornada de la competición del Grupo Uno, después de sentenciar la primera parte con tres goles, antes de que Pio Esposito añadiera el cuarto tanto al inicio del segundo tiempo, mientras que Barış Alper Yılmaz marcó el único gol de Turquía.

Con esta victoria, Italia elevó su cuenta a 3 puntos, mientras que Turquía se quedó sin puntos. Italia se enfrentará a Francia en la próxima jornada, mientras que Turquía visitará a Bélgica.

  • Goleada en un solo tiempo

    La selección italiana afrontó el partido con grandes cambios en el once tras la derrota como local por 2-0 el pasado viernes ante Bélgica, ya que el seleccionador Roberto Mancini dio entrada a 8 jugadores que no habían participado en la primera jornada.

    Italia abrió el marcador en el minuto nueve, cuando se ejecutó un córner raso desde el lado izquierdo hacia el primer palo, pero el turco Zeki Çelik falló al despejar el balón, que llegó a Alessandro Bastoni frente a la portería y remató desde 10 metros mientras caía, para alojarse en la red pese al intento de despeje del portero Altay Bayındır.



    En el minuto 22, tras una serie de pases rápidos en el centro del campo, el balón llegó a Michael Kayode dentro del área, que lanzó un disparo directo hacia el palo lejano, pero Bayındır lo detuvo con dificultad, antes de que Davide Frattesi rematara el rechace en el segundo palo y lo mandara a la red desde corta distancia.



    Italia mantuvo sus rápidos movimientos dentro del área, ya que Pio Esposito recibió el balón y atrajo a más de un defensor antes de cederlo a Michael Kayode en el lado derecho. El jugador italiano lo aprovechó y disparó un balón raso desde dentro del área que se coló en el ángulo cercano de la portería de Turquía.



    Turquía respondió al inicio de la segunda parte, ya que Barış Alper Yılmaz marcó el gol que recortó distancias en el minuto 47.



    Pero Italia recuperó rápidamente la diferencia de tres goles cuando Pio Esposito anotó el cuarto tanto en el minuto 50, para retomar el control del partido.



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  • Turquía aprieta e Italia resiste

    Turquía intentó volver al partido tras el gol de Yılmaz, y amenazó la portería de Gianluigi Donnarumma en más de una ocasión. En el minuto 59, la confusión de la defensa italiana concedió a los locales un espacio adicional, antes de que Oğuz Aydın enviara un centro peligroso en el minuto 61 que no encontró rematador.

    La presión turca continuó, y Kerem Aktürkoğlu disparó en el minuto 77, pero su intento chocó con la defensa; después, el propio jugador desperdició una gran ocasión en el minuto 80 tras una jugada de Arda Güler durante la cual Aydın le devolvió el balón frente a la portería, pero remató por encima del larguero.

    En el minuto 84, un disparo de Aydın chocó con Alessandro Bastoni y Turquía obtuvo un córner, antes de que Donnarumma detuviera un intento de Güler, para que el partido terminara con victoria de Italia por 4-1.

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