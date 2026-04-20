El Lyon venció 2-1 al París Saint-Germain en la Ligue 1, gracias a un brillante Endrick, cedido por el Real Madrid. El joven de 19 años marcó a los seis minutos tras pase de Afonso Moreira y batió a Matvey Safonov con un remate preciso.

Sin embargo, su baile frente a la afición local tras el gol acaparó los titulares y desencadenó abucheos y la ira de los seguidores parisinos, que lo consideraron irrespetuoso.

Las redes ardieron: la cuenta @PSGINT_ publicó el vídeo y escribió: «¿CÓMO SE ATREVE ENDRICK A BAILAR ASÍ EN EL PARC???!!!! TENEMOS QUE REMONTAR, ESTO ES INACEPTABLE». El post se viralizó y los seguidores discutieron si el joven había cruzado un límite.