El entrenador del Liverpool, Slot, se refirió al vídeo en su última rueda de prensa para aclarar la gravedad de la lesión de Ekitike. «Vi su publicación en Instagram en la que aparecía corriendo con muletas, pero no creo que eso sea realista», afirmó.

Tras la operación, el técnico confirmó que la intervención fue un éxito, pero que la recuperación será larga y meticulosa. El club prioriza la salud a largo plazo sobre cualquier regreso prematuro, pues sabe que la recuperación del tendón de Aquiles es uno de los mayores desafíos para un deportista.

“Aún no sabemos [la fecha exacta de regreso], pero el primer paso, y el más importante, es que la operación haya salido bien”, explicó Slot. “La recuperación llevará tiempo, pero volverá más fuerte, como todos los que han estado fuera mucho tiempo. Es un proceso paso a paso”.