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VÍDEO: Hugo Ekitike comparte un curioso vídeo generado por IA en el que el delantero lesionado del Liverpool se deshace de las muletas y da una voltereta tras marcar contra el Manchester City
La extraña respuesta de Ekitike generada por IA
Ekitike sorprendió a los aficionados del Liverpool al publicar en Instagram un vídeo generado con inteligencia artificial donde regresa al campo de forma milagrosa. En la grabación se le ve con muletas, pero pronto las deja, esprinta y marca un gol al Manchester City, que celebra con una perfecta voltereta.
El clip, que se ha vuelto viral por su tono desenfadado, contrasta con la realidad del delantero: Ekitike fue operado con éxito del tendón de Aquiles a principios de este mes y apenas inicia una larga rehabilitación que lo mantendrá varios meses lejos de los campos.
Mira el vídeo
Slot responde a una publicación en redes sociales
El entrenador del Liverpool, Slot, se refirió al vídeo en su última rueda de prensa para aclarar la gravedad de la lesión de Ekitike. «Vi su publicación en Instagram en la que aparecía corriendo con muletas, pero no creo que eso sea realista», afirmó.
Tras la operación, el técnico confirmó que la intervención fue un éxito, pero que la recuperación será larga y meticulosa. El club prioriza la salud a largo plazo sobre cualquier regreso prematuro, pues sabe que la recuperación del tendón de Aquiles es uno de los mayores desafíos para un deportista.
“Aún no sabemos [la fecha exacta de regreso], pero el primer paso, y el más importante, es que la operación haya salido bien”, explicó Slot. “La recuperación llevará tiempo, pero volverá más fuerte, como todos los que han estado fuera mucho tiempo. Es un proceso paso a paso”.
- AFP
El Liverpool busca arreglárselas sin sus estrellas clave
Mientras el Liverpool se prepara para enfrentar al Crystal Palace, Slot se centra en los jugadores disponibles para mantener vivas las aspiraciones de quedar entre los cuatro primeros. Freddie Woodman espera su oportunidad en la portería, mientras el resto del plantel debe asumir la responsabilidad ofensiva ante la ausencia de Ekitike. El delantero se enfocará en la siguiente fase de su rehabilitación para regresar a pleno rendimiento en la temporada 2026-27.