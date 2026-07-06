VÍDEO: ¡Harry Kane se queda sin voz! El capitán inglés ofrece una divertida entrevista tras la épica victoria mundialista ante México

Inglaterra dominaba con dos goles de Jude Bellingham en la primera parte, pero Julián Quiñones recortó distancias y la expulsión de Jarell Quansah complicó el partido.

A pesar de la desventaja numérica, Kane marcó de penalti en el 60’ y reforzó su candidatura a la Bota de Oro. El drama creció cuando Raúl Jiménez respondió con otro penalti, pero la defensa inglesa aguantó. La victoria clasifica a Inglaterra para cuartos, donde se medirá a Noruega en Miami.



