VÍDEO: Harry Kane admite que no sabe si volverá a un Mundial tras la dura derrota ante Argentina

La derrota fue dolorosamente familiar para Inglaterra, que ha llegado a cuatro fases finales consecutivas sin ganar un título. Anthony Gordon adelantó a su equipo, pero los Tres Leones se encerraron atrás y acabaron sucumbiendo ante los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

«Estoy destrozado», declaró Kane. «Lo siento por los chicos, por el equipo, el cuerpo técnico y la afición.

«Jugamos bien la mayor parte del tiempo. Después del 1-0 parecimos conformarnos con defender, y eso, a este nivel, no basta.

«Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Los chicos lo han dado todo: sudor, sangre, lágrimas; así que quedarnos a las puertas es desolador».

El capitán añadió: «Es una historia similar a lo ocurrido en torneos anteriores.

«Gestionamos bien el ritmo del partido durante 60 minutos, marcamos y nos pusimos por delante. Luego, por una razón u otra, nos costó mantener la posesión, presionar al rival y eso les permitió tomar la iniciativa».



