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Muhammad Zaki

Traducido por

VÍDEO: Harry Kane admite que no sabe si volverá a un Mundial tras la dura derrota ante Argentina

H. Kane
Inglaterra
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Inglaterra vs Argentina

Harry Kane no confirmó si jugó su último Mundial tras la dolorosa eliminación de Inglaterra en semifinales ante Lionel Messi y Argentina. El capitán de los Tres Leones lució abatido en Atlanta, donde un colapso final permitió que el equipo de Thomas Tuchel perdiera la ventaja ante los campeones.

  • El futuro incierto del capitán

    De pie en la zona mixta tras el pitido final, Kane admitió que su búsqueda de la gloria en el Mundial podría haber terminado. Después de ver esfumarse la ventaja 1-0 ante Argentina en los últimos minutos, el delantero de 33 años reconoció que podría no volver al escenario mundial.

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    «Es pronto para hablar de eso», respondió Kane al ser preguntado por su futuro. «Me tomo las cosas año a año; la selección es mi orgullo. Es lo que más me gusta hacer. Cuatro años es mucho tiempo: este verano cumpliré 33, pero mientras Leo [Messi] siga al máximo nivel, nunca se acaba. Nunca me pongo límites: iré afrontando lo que venga, pero ahora solo pienso en asimilar esta dura derrota».


  • Análisis de otro fracaso en semifinales

    La derrota fue dolorosamente familiar para Inglaterra, que ha llegado a cuatro fases finales consecutivas sin ganar un título. Anthony Gordon adelantó a su equipo, pero los Tres Leones se encerraron atrás y acabaron sucumbiendo ante los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

    «Estoy destrozado», declaró Kane. «Lo siento por los chicos, por el equipo, el cuerpo técnico y la afición.

    «Jugamos bien la mayor parte del tiempo. Después del 1-0 parecimos conformarnos con defender, y eso, a este nivel, no basta.

    «Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Los chicos lo han dado todo: sudor, sangre, lágrimas; así que quedarnos a las puertas es desolador».

    El capitán añadió: «Es una historia similar a lo ocurrido en torneos anteriores.

    «Gestionamos bien el ritmo del partido durante 60 minutos, marcamos y nos pusimos por delante. Luego, por una razón u otra, nos costó mantener la posesión, presionar al rival y eso les permitió tomar la iniciativa».


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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reacción en el vestuario ante la salida

    En la concentración inglesa reinaba la desolación. Los jugadores compartían el sentimiento de Kane por la oportunidad perdida. El defensa Dan Burn, quien entró en el campo antes de la remontada argentina, criticó la incapacidad del equipo para mantener el nivel bajo presión.

    «Estoy absolutamente destrozado», declaró Burn a la BBC. «El plan funcionó bien la mayor parte del partido, pero tras marcar nos volvimos pasivos, bajamos el ritmo y lo pagamos. Concedimos demasiadas ocasiones y ellos las aprovecharon. Es una gran decepción». En otros partidos defendimos mejor y los cerramos. Quedarse tan cerca de la final duele».

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