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VÍDEO: Guardiola manda un mensaje divertido al West Ham mientras el City espera un tropiezo del Arsenal en la lucha por la Premier

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West Ham vs Arsenal

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, bromeó sobre su apoyo al West Ham antes del clave Arsenal-West Ham. Tras el 3-0 al Brentford que acortó la diferencia en la cima, el entrenador cerró la rueda de prensa con un guiño a los Hammers, cuyo partido del domingo puede marcar la lucha por la Premier.

  • Guardiola adopta el himno de los «Irons» en un giro inesperado en la lucha por el título

    Guardiola, satisfecho tras la victoria del City sobre el Brentford, bromeó en la rueda de prensa del sábado. Al marcharse, cruzó los brazos en el gesto de los “Hammers” y gritó: “¡Vamos, Irons!”.

    En un momento de broma, Guardiola cruzó los brazos por encima de la cabeza en el icónico saludo de los «Hammers» y gritó: «¡Vamos, Irons!». Así respaldó públicamente al West Ham, que el domingo recibe al Arsenal en un partido clave en la lucha por el título de la Premier League.


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    El City sigue presionando al equipo de Mikel Arteta

    El City cumplió al vencer 3-0 a los Bees y quedó a dos puntos del Arsenal, con una diferencia de goles que ahora solo les separa un tanto.

    Pese a la goleada, Guardiola admite que el título aún no depende de ellos. Tras el partido, el técnico recordó la regularidad del Arsenal y afirmó: «Estamos compitiendo contra un equipo similar al antiguo Liverpool, que llegó a la final de la Liga de Campeones sin perder y ha liderado la liga casi toda la temporada».

  • La exigente recta final para los Blues

    Guardiola se centra en un calendario exigente: la final de la FA Cup ante el Chelsea y duros partidos ligueros contra Crystal Palace, Bournemouth y Aston Villa. Es consciente de la dificultad que afrontan al cierre de la temporada.

    «Ya no depende de nosotros; debemos ganar el miércoles, jugar la final de la FA Cup y visitar a Bournemouth y Aston Villa. El calendario es exigente, pero simple: en dos semanas acabará la temporada», afirmó.

  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Guardiola encuentra «alegría» en la lucha por el título

    Tras una temporada con muchos obstáculos, el entrenador admite que disfruta de la presión de pelear por títulos nacionales y europeos. El contraste con las dificultades del curso pasado lo ha revitalizado.

    «Me encanta estar aquí de nuevo. Quedar segundos otra vez es lo mínimo, así que me encanta. No disfruté de la temporada pasada; el momento de luchar por clasificarnos para la Champions fue difícil, pero la Carabao Cup ya la tenemos en el bolsillo, y la final de la FA Cup en Wembley es el día más bonito de la temporada, y me encanta», añadió. «Cuando sientes que el trabajo está bien hecho y ves cómo se ayudan en cada entrenamiento, es una alegría».

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