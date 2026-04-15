Según las crónicas en directo del partido, el Bayern de Múnich sufrió un inicio de pesadilla cuando Neuer cometió un error poco habitual apenas unos instantes después del saque inicial. Con los locales con una ventaja global de 2-1 tras el partido de ida en el Bernabéu, el veterano portero salió muy lejos de su área y realizó un pase descuidado que fue a parar directamente a los pies de Güler. El turco no lo pensó y envió el balón a la portería vacía desde unos 30 metros. Pura incredulidad para Vincent Kompany y la afición local.