VÍDEO: Gran impulso para el Bayern de Múnich, ya que Harry Kane se entrena antes de su probable regreso tras una lesión para el encuentro de la Liga de Campeones contra el Atalanta

El capitán de Inglaterra se vio obligado a quedarse fuera del partido de la Bundesliga del viernes contra el Borussia Mönchengladbach tras sufrir un golpe en la pantorrilla. Aunque su ausencia despertó el temor entre los fieles del Allianz Arena, su presencia en la última sesión de entrenamiento sugiere que está listo para liderar la delantera en Italia. Para Vincent Kompany, contar con su número nueve, que ha batido todos los récords, supone un cambio radical ahora que la competición llega a su fase decisiva. Bild informa de que Kane se entrenó sin problemas y se mostró muy en forma en la sesión, lo que sugiere que definitivamente estará disponible el martes por la noche.