El capitán de Inglaterra se vio obligado a quedarse fuera del partido de la Bundesliga del viernes contra el Borussia Mönchengladbach tras sufrir un golpe en la pantorrilla. Aunque su ausencia despertó el temor entre los fieles del Allianz Arena, su presencia en la última sesión de entrenamiento sugiere que está listo para liderar la delantera en Italia. Para Vincent Kompany, contar con su número nueve, que ha batido todos los récords, supone un cambio radical ahora que la competición llega a su fase decisiva. Bild informa de que Kane se entrenó sin problemas y se mostró muy en forma en la sesión, lo que sugiere que definitivamente estará disponible el martes por la noche.
VÍDEO: Gran impulso para el Bayern de Múnich, ya que Harry Kane se entrena antes de su probable regreso tras una lesión para el encuentro de la Liga de Campeones contra el Atalanta
Kane se veía en forma y en buena condición física.
La enigmática espera de Kompany llega a su fin.
Kompany se negó a garantizar el regreso de Kane para el viaje a Bérgamo, adoptando un tono cauteloso que contrastaba con su anterior valoración de que «no era nada grave». En declaraciones a los medios de comunicación tras la victoria del fin de semana, Kompany afirmó: «Esperemos que [Kane] vuelva. Si lo consigue, estupendo. De lo contrario, lo haremos con los jugadores que tenemos». El regreso del exdelantero del Tottenham proporciona al líder de la Bundesliga su arma más potente para intentar prolongar su racha de seis victorias consecutivas en todas las competiciones.
Gestión de la carga de trabajo
Aunque el regreso de Kane a los entrenamientos es la noticia más destacada, Kompany debe decidir si vuelve a alinear a su talismán en el once inicial o si lo utiliza desde el banquillo. Nicolas Jackson, cedido por el Chelsea, lo sustituyó con eficacia durante el fin de semana, marcando un gol que demostró que la plantilla tiene profundidad, pero la Champions League exige un nivel diferente de precisión en el remate. Es probable que el equipo médico revise la reacción de Kane a la sesión del lunes antes de presentar la alineación definitiva en Bérgamo.