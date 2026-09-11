A pesar de la sombra que proyecta la lesión de Fernandes, Carrick quiso centrarse en lo positivo de una noche en la que su equipo se mostró afilado de cara a portería. Manchester United estuvo muy acertado, con goles de Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Lisandro Martinez, además del propio Fernandes.

Hablando después del partido, Carrick expresó su deseo de una mejora constante y declaró: "Siempre buscamos más. En cuanto a resultados, no ha sido el inicio que queríamos. Queríamos tener más puntos en la liga, pero en cuanto al rendimiento hay muchas cosas ahí que estábamos buscando y con las que hemos quedado satisfechos. Y, desde luego, hay cosas que mejorar, ya sabes. Creo que dejar la portería a cero esta noche fue importante para nosotros".

Una de las principales conclusiones de la victoria ante Sabah fue la solidez mostrada por la zaga del United, algo que Carrick considera vital para los retos que vienen. El técnico señaló que la plantilla está desarrollando un perfil táctico diferente en comparación con temporadas anteriores, algo que cree que dará sus frutos a medida que se acumulen los partidos.

Sobre el esfuerzo defensivo, Carrick añadió: "Desde luego, hay cosas que mejorar, ya sabes. Creo que dejar la portería a cero esta noche fue importante para nosotros. Creo que colectivamente, como equipo, hemos hecho muchas cosas buenas, y por eso estamos ilusionados con lo que nos depara la temporada, y no tanto yendo partido a partido ni dejándonos llevar demasiado. Queremos seguir progresando durante la temporada, queremos seguir apretando.

"Están ocurriendo cosas ligeramente distintas en el equipo ahora que probablemente no teníamos la temporada pasada, en el buen sentido, que estamos tratando de sacar de los jugadores, y ellos lo están mostrando de buena manera, así que para mí es realmente alentador".