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VÍDEO: «¡Gary Neville es un gilipollas!»: La leyenda del Manchester United hace callar a un aficionado del City tras una lluvia de insultos desde las gradas de Wembley durante la final de la Carabao Cup
Neville, blanco de un aficionado durante la final de la Carabao Cup
Neville estuvo presente en Wembley para comentar la victoria por 2-0 del City sobre el Arsenal en la final de la Carabao Cup, en la que el héroe local O'Reilly marcó dos goles que dieron la victoria al equipo de Pep Guardiola y prolongaron la sequía de títulos de los Gunners.
Sin embargo, mientras los aficionados del City estaban de celebración al final del partido, un seguidor se pasó de la raya. Tras ser llamado «rojo de m***» y «cabrón», Neville se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio antes de que le preguntaran: «¿Dónde está tu club? ¿Dónde está tu equipo?». Después de que el ex lateral derecho le respondiera con unas palabras, el aficionado se rió a carcajadas antes de que Neville volviera a sentarse junto al comentarista Peter Drury.
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Neville critica a Arteta por la decisión sobre Kepa
Uno de los principales temas de conversación previos al partido fue la decisión del entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, de alinear a Kepa Arrizabalaga en la portería en lugar de David Raya, titular habitual en la Premier League y la Liga de Campeones. Kepa acabó cometiendo un error que le costó caro y que permitió a O'Reilly marcar de cabeza su primer gol, antes de anotar el segundo unos minutos más tarde.
El guardameta español había estado ralentizando el juego cuando tenía la posesión, algo que Neville calificó de «tontería» y sobre lo que más tarde bromeó: «Los porteros tienen que dejar de poner el pie sobre el balón durante 35 segundos. Así le estás diciendo a tus rivales que no tienes intensidad.
El Arsenal ha perdido el partido en su propia área pequeña haciendo esto. Solo estás animando al City.
En partidos como este, lo único que hacéis es enviaros señales unos a otros. El City pensará: “No les apetece tanto en esta segunda parte, vamos a ir a por todas”».
- Getty Images Sport
El Arsenal sigue intentando poner fin a su sequía de títulos
El Arsenal esperaba que el domingo fuera la ocasión perfecta para poner fin a su sequía de títulos de casi seis años e inyectar más impulso a los últimos meses de la temporada. Sin embargo, no estuvo a la altura cuando más importaba y ahora debe asegurarse de que la derrota no le afecte psicológicamente en su intento por alzarse con el título en otras tres competiciones.
Los londinenses del norte siguen ocupando una posición dominante en la lucha por el título de la Premier League, con una ventaja de nueve puntos sobre el City tras haber disputado un partido más, mientras que también tienen por delante un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa y un enfrentamiento de la FA Cup contra el Southampton tras el parón internacional.
El City, por su parte, esperará recortar la ventaja del Arsenal en lo más alto de la máxima categoría inglesa, al tiempo que aspira a la gloria en la FA Cup, donde el equipo de Guardiola se enfrentará al Liverpool en cuartos de final.
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