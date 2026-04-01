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Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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VÍDEO: Gabriel Martinelli marca un precioso gol con un disparo en forma de flecha tras una asistencia de Endrick, y Brasil se lleva la victoria ante Croacia para reforzar sus esperanzas en el Mundial

G. Martinelli
Endrick
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Gabriel Martinelli marcó un golazo tras una asistencia de Endrick, con lo que selló la victoria de Brasil por 3-1 sobre Croacia en un partido de preparación para el Mundial que ha servido para reforzar la confianza del equipo. El disparo certero del jugador del Arsenal cerró el marcador en el tiempo de descuento, permitiendo a la Seleção recuperarse de la derrota sufrida la semana pasada en un amistoso contra Francia.

  • Los cambios de Ancelotti dan sus frutos

    La decisión de Ancelotti de realizar seis cambios revitalizó a una selección brasileña que buscaba redimirse tras su reciente tropiezo ante Francia. Vinicius Junior y Matheus Cunha combinaron de forma brillante para asistir a Danilo Santos en el primer gol, aunque Croacia amenazó brevemente con remontar gracias a Lovro Majer. Sin embargo, los goles en los últimos minutos de Igor Thiago y una impresionante finalización de Martinelli —con una asistencia magistral del joven fenómeno Endrick— aseguraron finalmente una merecida victoria por 3-1.

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  • Ancelotti elogia la variedad táctica

    Tras el pitido final, Ancelotti elogió la contribución de sus jugadores más jóvenes por aportar una variedad táctica muy necesaria, y afirmó: «Estoy muy contento con los jugadores más jóvenes. Aprovecharon su oportunidad y nos dieron más opciones. Thiago lo hizo bien, Endrick lo hizo bien, Danilo lo hizo bien».

    El delantero del Brentford Thiago se hizo eco de este sentimiento tras marcar su primer gol con la Seleção: «Quiero dar las gracias al entrenador por la oportunidad. Marcar mi primer gol con Brasil es inolvidable».

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    Cuenta atrás final para junio

    Brasil entra ahora en un periodo crucial antes de su primer partido del Grupo C contra Marruecos, el 13 de junio, y la convocatoria definitiva de 26 jugadores se confirmará el 18 de mayo. Los preparativos concluirán con dos amistosos de gran relevancia contra Panamá y Egipto, que serán fundamentales para integrar a los titulares que regresan y perfeccionar las transiciones defensivas. Enfrentándose a un grupo del Mundial en el que también figuran Haití y Escocia, Ancelotti debe asegurarse de que su equipo encuentre un ritmo constante para mantener su impulso a lo largo del torneo.