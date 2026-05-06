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Jesus-PubillGetty/GOAL/X
Donny Afroni

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VÍDEO: Gabriel Jesús parece abofetear a Marc Pubill cuando el jugador del Atlético de Madrid intenta interrumpir la celebración del Arsenal por la Liga de Campeones

G. Jesus
M. Pubill
Arsenal
Atlético Madrid
Liga de Campeones

El Arsenal se ha clasificado para la final de la Liga de Campeones por segunda vez en su historia, pero las celebraciones se vieron empañadas por un acalorado altercado físico. El suplente Gabriel Jesús, que no llegó a saltar al campo, pareció golpear al defensa del Atlético de Madrid Marc Pubill tras una noche de gran tensión en el Emirates Stadium.

  • Partido de infarto en el Emirates

    El Arsenal alcanzó su primera final de la Liga de Campeones en dos décadas gracias a un gol decisivo de Bukayo Saka, que le dio al equipo una victoria por 1-0 en el partido y un resultado global de 2-1 en la eliminatoria de semifinales, pero el pitido final trajo consigo algo más que júbilo. Mientras la plantilla del Arsenal comenzaba a disfrutar del momento junto a la afición local, Pubill se abalanzó agresivamente sobre Viktor Gyokeres. Las imágenes desde la grada captaron el momento en que Pubill empujó al delantero sueco por la espalda, lo que desencadenó una inmediata trifulca en la que varios jugadores de ambos equipos se enfrentaron cerca del círculo central.

    Mientras Cristhian Mosquera intentaba separar a Pubill, Jesús intervino con fuerza. El exjugador del Manchester City le propinó una bofetada que lo derribó, dejando atónitos a los espectadores. Myles Lewis-Skelly y Declan Rice intervinieron al instante y escoltaron a un indignado Pubill hacia el túnel.

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  • Arteta elogia al «impresionante» Gyokeres

    La frustración del Atlético se debió a una noche complicada frente a Gyokeres, quien brilló. El delantero fue una amenaza constante para la defensa de Diego Simeone, lo que le valió elogios de su entrenador por su esfuerzo y presencia física en el área. «Estuvo inmenso», dijo Arteta a Amazon Prime tras el partido. «Se nota cómo reacciona la grada cada vez que toca el balón; su trabajo y lo que aporta al equipo son increíbles».

  • arsenal(C)Getty Images

    Arteta disfruta de una noche «increíble»

    A pesar del altercado en el que Jesús se vio envuelto tras el partido, Arteta se centró en el logro. El técnico español destacó la energía del estadio, única desde que dirige al club, mientras se preparan para la final de Budapest contra París Saint-Germain o Bayern de Múnich.

    «Es una noche increíble. Hemos vuelto a hacer historia juntos. No puedo estar más feliz y orgulloso de todos los que forman parte de este club de fútbol», añadió Arteta. «La forma en que nos recibieron fuera del estadio fue especial y única. El ambiente que crearon nuestros aficionados, la energía, la forma en que vivieron cada jugada con nosotros, lo hizo especial y único. Nunca había sentido algo así en el estadio. Sabíamos lo mucho que significaba para todos. Lo dimos todo; los chicos hicieron un trabajo increíble. Después de 20 años y por segunda vez en nuestra historia, volvemos a la final de la Liga de Campeones».

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