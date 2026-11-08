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Vídeo: ¡fuera del top 30! Gran sorpresa en la clasificación mundial de la Liga Saudí

1ª División
C. Ronaldo
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S. Mane
I. Toney
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"¡Cristiano Ronaldo y la revolución de estrellas no bastan por sí solos!"

La última clasificación de la red "Opta" sobre las ligas de fútbol más potentes del mundo desató una amplia ola de polémica en el ámbito deportivo y en la prensa saudí, después de que la Liga Roshn quedara en una posición rezagada, pese al gran salto que ha experimentado la competición durante los últimos años y la atracción de un grupo de las más destacadas estrellas del juego y de sus entrenadores, reavivando los interrogantes sobre los criterios que otorgan a algunas ligas ventaja a costa de otras.

Según la actualización del 6 de noviembre de 2026, la liga saudí ocupó el puesto 38 a nivel mundial en la clasificación de Opta, con una valoración media de 74,7 puntos, por detrás de las ligas polaca y peruana, mientras que la liga inglesa encabezó la lista, seguida de la española, la alemana, la italiana y la francesa.

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  • Explicación de Opta: ¿por qué la liga saudí ocupa el puesto 38 a nivel mundial?

    El programa "En la portería", presentado por el periodista saudí Battal Al-Qos en el canal Al Arabiya, recibió a Enrico Turcato, responsable de "Opta" en Italia, para analizar las razones de esta sorprendente clasificación y explicar las bases en las que se apoyó la red para evaluar la Liga Roshn.

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    Turcato aclaró que la clasificación no se basa en la presencia de un grupo de estrellas mundiales dentro de algunos equipos, sino en el nivel de competitividad de la competición en su conjunto, señalando que el hecho de que un número limitado de clubes posea jugadores de primer nivel no es suficiente para elevar la valoración de la liga a una posición destacada.

    El responsable de Opta recalcó que el criterio fundamental reside en el número de equipos que poseen un nivel de élite y en su capacidad para incrementar la intensidad de la competencia, explicando que esa profundidad competitiva no está presente en el mismo grado en todos los clubes de la liga saudí.

    En otras palabras, la presencia de nombres de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez y quienes llegaron después de ellos no representa por sí sola una medida de la fuerza de la Liga Roshn, según la interpretación de Turcato, quien considera que la valoración de la competición está ligada al nivel medio de sus equipos y no solo al valor técnico y comercial de sus clubes más destacados.

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  • ¡Pregunta incómoda! y un llamativo testimonio saudí

    Pero el cara a cara televisivo vivió un momento llamativo, después de que Battal Al-Qaws pidiera a su invitado que nombrara cinco clubes de la liga peruana, que se sitúa por delante de la competición saudí en la clasificación, aunque Turcato no fue capaz de dar los nombres.

    El periodista saudí Walid Al-Farraj había suscitado una opinión polémica horas antes sobre el nivel de competitividad de la liga saudí, y para ello estableció un criterio importante: ¡la afluencia de aficionados! Y esto fue en respuesta a la pregunta de uno de los seguidores del programa, que inquirió sobre el motivo de centrarse en el gran cuarteto del Reino.

    Al-Farraj dijo en su programa Rotana Sport con Walid, en el canal "Rotana Jaliyia", la noche del sábado: "Las gradas están vacías... Respeto y valoro a todos los clubes, pero ¿crees que los clubes de la liga de 18 equipos tienen la misma repercusión?".

    Y añadió que en Arabia Saudí solo hay 4 clubes que representan el pilar del "seguimiento, la asistencia, el marketing y el dinero, y el resto completan la liga; demostrar presencia no es alzando la voz, sino con la asistencia dentro del estadio", según sus propias palabras.

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