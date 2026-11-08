El programa "En la portería", presentado por el periodista saudí Battal Al-Qos en el canal Al Arabiya, recibió a Enrico Turcato, responsable de "Opta" en Italia, para analizar las razones de esta sorprendente clasificación y explicar las bases en las que se apoyó la red para evaluar la Liga Roshn.

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Turcato aclaró que la clasificación no se basa en la presencia de un grupo de estrellas mundiales dentro de algunos equipos, sino en el nivel de competitividad de la competición en su conjunto, señalando que el hecho de que un número limitado de clubes posea jugadores de primer nivel no es suficiente para elevar la valoración de la liga a una posición destacada.

El responsable de Opta recalcó que el criterio fundamental reside en el número de equipos que poseen un nivel de élite y en su capacidad para incrementar la intensidad de la competencia, explicando que esa profundidad competitiva no está presente en el mismo grado en todos los clubes de la liga saudí.

En otras palabras, la presencia de nombres de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez y quienes llegaron después de ellos no representa por sí sola una medida de la fuerza de la Liga Roshn, según la interpretación de Turcato, quien considera que la valoración de la competición está ligada al nivel medio de sus equipos y no solo al valor técnico y comercial de sus clubes más destacados.

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