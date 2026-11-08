La última clasificación de la red "Opta" sobre las ligas de fútbol más potentes del mundo desató una amplia ola de polémica en el ámbito deportivo y en la prensa saudí, después de que la Liga Roshn quedara en una posición rezagada, pese al gran salto que ha experimentado la competición durante los últimos años y la atracción de un grupo de las más destacadas estrellas del juego y de sus entrenadores, reavivando los interrogantes sobre los criterios que otorgan a algunas ligas ventaja a costa de otras.
Según la actualización del 6 de noviembre de 2026, la liga saudí ocupó el puesto 38 a nivel mundial en la clasificación de Opta, con una valoración media de 74,7 puntos, por detrás de las ligas polaca y peruana, mientras que la liga inglesa encabezó la lista, seguida de la española, la alemana, la italiana y la francesa.