Goal.com
En directo
FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: Filip Jorgensen parece IGNORAR a Reece James mientras el capitán del Chelsea reprende al desastroso portero por negarse a aplaudir a los aficionados tras la derrota ante el PSG

El capitán del Chelsea, Reece James, fue visto discutiendo con Filip Jorgensen tras la derrota por 5-2 ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones. El portero pareció ignorar las peticiones de su capitán de agradecer a los aficionados visitantes tras una actuación desastrosa en el Parque de los Príncipes.

  • Tensión tras el pitido final en París

    El ambiente se volvió tenso en la capital francesa cuando las ambiciones europeas del Chelsea se hicieron añicos. Tras la humillante derrota por 5-2 del Chelsea ante el PSG, James intentó llevar a su equipo al fondo visitante para dar las gracias a la afición, pero se encontró con la negativa rotunda de su portero.

    Jorgensen, que cometió un grave error en la jugada que dio lugar al gol de Vitinha y cambió el rumbo del partido, parecía decidido a dirigirse directamente al túnel. Las cámaras captaron al internacional inglés James reprendiendo al portero, claramente frustrado por la falta de respeto del danés hacia los aficionados que habían gastado mucho dinero en viajar a París para ver la aplastante derrota.

    • Anuncios

  • Ver el vídeo

  • James defiende a Jorgensen

    La tensión en el campo reflejaba la frustración en el banquillo después de que el error de Jorgensen con el 2-2 ayudara al equipo local a conseguir la victoria. A pesar de las fricciones, James intentó mostrar unidad al hablar con los medios de comunicación tras el pitido final.

    «Esto es fútbol, así es como queremos jugar», declaró a TNT Sports. «Si juegas desde atrás, es normal que se produzcan errores. Todos en el equipo lo entienden. Así es como el entrenador quiere que juguemos. Apoyamos totalmente a Filip».

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Preguntas sobre el puesto número 1

    La derrota ha reavivado el debate sobre la jerarquía de porteros de Liam Rosenior. Con Robert Sánchez en el banquillo, el mal rendimiento de Jorgensen ha suscitado duras críticas por parte de muchos, incluidos los aficionados.

    El Chelsea se enfrenta ahora a un duro reto, ya que debe remontar una desventaja de tres goles contra el PSG en el partido de vuelta. Sin embargo, también debe centrarse en seguir luchando por terminar entre los cuatro primeros de la Premier League. Los Blues ocupan el quinto puesto, empatados a puntos con el Liverpool (48) y a tres puntos del Manchester United y el Aston Villa, que les superan en la clasificación. Antes de enfrentarse al París Saint-Germain en Stamford Bridge la semana que viene, los hombres de Rosenior recibirán primero al Newcastle en la liga, con un interesante subargumento en torno a si Rosenior decide volver a alinear a Sánchez.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Nantes crest
Nantes
FCN
0