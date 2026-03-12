VÍDEO: Filip Jorgensen parece IGNORAR a Reece James mientras el capitán del Chelsea reprende al desastroso portero por negarse a aplaudir a los aficionados tras la derrota ante el PSG

El ambiente se volvió tenso en la capital francesa cuando las ambiciones europeas del Chelsea se hicieron añicos. Tras la humillante derrota por 5-2 del Chelsea ante el PSG, James intentó llevar a su equipo al fondo visitante para dar las gracias a la afición, pero se encontró con la negativa rotunda de su portero.

Jorgensen, que cometió un grave error en la jugada que dio lugar al gol de Vitinha y cambió el rumbo del partido, parecía decidido a dirigirse directamente al túnel. Las cámaras captaron al internacional inglés James reprendiendo al portero, claramente frustrado por la falta de respeto del danés hacia los aficionados que habían gastado mucho dinero en viajar a París para ver la aplastante derrota.