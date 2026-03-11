VÍDEO: ¡Filip Jorgensen comete un error garrafal! El portero del Chelsea regala un gol vergonzoso al PSG tras un ingenioso globo de Vitinha que pone al equipo francés en camino hacia la victoria

La ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa deparó un auténtico clásico en la capital francesa, aunque terminó en desesperación para el Chelsea. El París Saint-Germain y los Blues se intercambiaron golpes implacables en un encuentro muy entretenido que mostró un fútbol ofensivo letal. Bradley Barcola abrió el marcador al principio, pero Malo Gusto respondió por los visitantes poco después.

El partido siguió siendo muy igualado, ya que Ousmane Dembélé volvió a dar ventaja al equipo parisino antes del descanso, pero Enzo Fernández empató de forma brillante en el minuto 57. Con el 2-2, el partido parecía estar muy igualado y el Chelsea parecía capaz de conseguir un valioso resultado fuera de casa contra el formidable ataque de Luis Enrique, pero entonces llegó la catástrofe.