La casa de los Rodríguez-Ronaldo se convirtió en una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de Cristiano Jr. Bajo el sol de verano, Georgina organizó juegos de carnaval, una piscina y un divertido combate de sumo antes del chapuzón.

Georgina sirvió varias paellas para aportar un toque mediterráneo y, en lugar de tarta, preparó una torre de donuts con el nombre del adolescente en azul y un 16 plateado.