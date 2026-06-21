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VÍDEO: ¡Fiesta en la piscina y tarta de donuts! Georgina Rodríguez revela cómo Cristiano Ronaldo Jr. celebró su 16.º cumpleaños mientras su padre, CR7, cumple con sus obligaciones en el Mundial con Portugal
Una fiesta de piscina con un toque especial
La casa de los Rodríguez-Ronaldo se convirtió en una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de Cristiano Jr. Bajo el sol de verano, Georgina organizó juegos de carnaval, una piscina y un divertido combate de sumo antes del chapuzón.
Georgina sirvió varias paellas para aportar un toque mediterráneo y, en lugar de tarta, preparó una torre de donuts con el nombre del adolescente en azul y un 16 plateado.
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Conmovedoras muestras de homenaje de Georgina y CR7
Georgina usó las redes sociales para expresar su orgullo y compartió un emotivo mensaje con fotos del día. Escribió: «Aunque mides casi 2 metros, siempre serás mi pequeño. Te deseo amor, salud y éxito, y que nunca pierdas ese corazón bondadoso que te hace tan especial. Mamá, papá y tus hermanos te queremos».
Ronaldo, concentrado con la selección, celebró desde Portugal. El cinco veces Balón de Oro publicó en Instagram Stories una foto inédita con su hijo y escribió: «¡Feliz cumpleaños, hijo! Tu padre te quiere».
- Getty Images Sport
Mariachis y la fiebre del Mundial
Por la tarde apareció sorpresivamente un grupo de mariachis y le cantó «Cumpleaños feliz» a «Junior», quien se mostró agradecido y algo tímido. Georgina convenció al cumpleañero y a sus amigos de posar con la banda para una foto.
A pesar de la fiesta, el fútbol seguía presente: ese día Portugal debutaba en el Mundial 2026 ante la República Democrática del Congo. Junior y sus amigos pausaron su partido para ver cómo el veterano delantero igualaba 1-1 ante un rival modesto.