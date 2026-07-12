Neymar fue visto disfrutando de unos días de descanso en Florida tras la eliminación de la Seleção del Mundial 2026. El delantero apareció en Universal Orlando con su familia, vestido de forma informal con gorra, gafas de sol y camiseta blanca y negra. Pero lo que llamó la atención fue su medio de transporte.

El exjugador del Barcelona y del PSG usó un scooter de movilidad para recorrer el extenso parque, lo que hizo preguntarse si aún tenía molestias de la concentración o si solo quería evitar el calor de Orlando.