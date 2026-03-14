El estadio Príncipe Mohammed bin Fahd fue escenario de desagradables incidentes tras la conclusión de un épico partido con cinco goles el viernes por la noche. Aunque el fútbol ofrecido fue un emocionante espectáculo con cinco goles, el encuentro se vio empañado por un tumulto en el que se vieron envueltos varios jugadores y que requirió la intervención del personal de seguridad. El punto álgido lo protagonizó el talismán del Al-Ahli, Toney, autor del primer gol en la primera parte, quien se vio envuelto en un acalorado intercambio con Julián Quiñones —que suma 24 goles en la SPL esta temporada— tras recibir un empujón de su rival. La trifulca se intensificó rápidamente después de que el exdelantero del Brentford se enfrentara a Quiñones, mientras el cuerpo técnico se esforzaba por separar a las partes enfrentadas.
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VÍDEO: Escenas desagradables tras el altercado que se desató cuando Ivan Toney se enfrentó a su principal rival por la Bota de Oro de la Liga Profesional Saudí, después de que el Al-Ahli cayera en un partido épico con cinco goles ante el Al-Qadsiah de Brendan Rodgers
Caos en Dammam tras el dramático final
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Un colapso repentino
El equipo de Matthias Jaissle dominó el partido en los primeros compases. Toney abrió el marcador con un remate certero —su vigésimo quinto gol en una prolífica temporada liguera— antes de que Valentin Atangana duplicara la ventaja tras una buena jugada de Franck Kessie y Galeno. Sin embargo, el impulso del partido cambió por completo tras el descanso. Un disparo desviado de Musab Al-Juwayr dio un respiro a los locales en el minuto 63, allanando el camino para una implacable avalancha del Al-Qadsiah que pilló completamente desprevenida a la zaga del Al-Ahli. Los visitantes acabaron empatando por medio de Turki Al-Ammar en el tiempo de descuento, antes de que Ibrahim Mahnashi marcara en los últimos segundos para dar al Al-Qadsiah la victoria por 3-2.
- AFP
La lucha por el título se recrudece
El resultado tiene importantes repercusiones en la clasificación de la Liga Profesional Saudí. El Al-Qadsiah (26 partidos) ocupa actualmente el cuarto puesto con 60 puntos, a dos puntos del Al-Ahli (26), segundo clasificado. Por su parte, el Al-Nassr (25) se mantiene en lo más alto de la tabla con 64 puntos, y el Al-Hilal (25) ocupa el tercer puesto con 61 puntos. A falta de ocho partidos para el final de la Liga Profesional Saudí, se prevé que la lucha por el título sea reñida hasta la última jornada, con los cuatro primeros equipos aún en liza por el trofeo.