Basado en la nueva película promocional, uno imaginaría que una versión desde la perspectiva del Team F50 seguirá. Eso podría incluir a Lionel Messi, Arjen Robben y David Villa, dependiendo de a quién decida llamar adidas de su lista de atletas élite del pasado y presente.

Hablando sobre la campaña, que se desarrollará durante la primavera y el verano de 2026, presumiblemente hasta el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, el gerente general de fútbol de adidas, Sam Handy, dijo: "A través de esta campaña, estamos encendiendo una conversación que se sitúa en el corazón de la cultura del fútbol. Estas botas son más que innovación; representan las dos fuerzas fundamentalmente opuestas que definen el juego moderno: velocidad pura y control absoluto.

"En adidas, nuestro objetivo es empoderar a cada atleta para que juegue a su manera, y con esta campaña, estamos desafiando a los jugadores en todas partes, desde el fútbol base hasta los estadios profesionales, a que abracen su identidad futbolística y de una vez por todas, elijan su lado."

Con adidas apostando fuerte por su campaña Predator vs F50 en un año de Copa Mundial, uno imaginaría que hay mucho más por venir del gigante alemán del deporte a medida que pasan las semanas y los meses hasta el gran evento. La nostalgia ha sido el núcleo de su trabajo reciente, así que espera muchos más colores familiares y referencias a lanzamientos anteriores en sus próximos productos.