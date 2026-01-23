En el elegante video cinematográfico, Zinedine Zidane, David Beckham, Paul Pogba, Kaká, Xavi y Alessandro Del Piero, todos sinónimos del adidas Predator, asumen roles como miembros de un sindicato internacional clandestino que compite con un rival desconocido (presumiblemente el Equipo F50). Por supuesto, Zidane es el jefe, y en una llamada de conferencia su compatriota Pogba le informa que "todo está en su lugar", mientras que Kaká, Xavi y Beckham están en el terreno listos para actuar, mientras buscan distribuir sus productos por todo el mundo, desde Madrid a Liverpool, Barcelona, Milán y más allá.
Utilizando un teléfono público en un guiño a las clásicas películas de atracos y crimen, Pogba advierte a sus colegas que "el otro lado se está moviendo rápido", mientras que Beckham, rodeado por los nuevos Predators, insiste en que van a necesitar "mucho, mucho más" mercancía para competir. Sin embargo, la leyenda de la Juventus Del Piero, quien usó tanto Predators como F50s en su tiempo y es apodado 'la Zebra' en la película, no está convencido. Sin embargo, Zidane finalmente da la orden de "triplicar los envíos" a medida que se acerca "el momento de elegir".