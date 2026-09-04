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Adhe Makayasa

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VÍDEO: ¿Es este el mejor tifo de todos los tiempos? El impresionante mosaico de Osnabruck se hace viral

Osnabrueck
Osnabrueck vs Bayern Múnich
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El club alemán de segunda división VfL Osnabruck presentó un impresionante candidato al mejor tifo de la historia del fútbol durante el partido de copa del miércoles contra el Bayern de Múnich. Los aficionados locales desplegaron una increíble estructura de montaña rusa en funcionamiento que recorrió la grada y acaparó la atención mundial pese a su posterior eliminación en la primera ronda.

  • La montaña rusa sacude al fútbol alemán

    Los aficionados del Osnabruck exhibieron una notable coreografía mecánica en las gradas del estadio Bremer Brucke el 2 de septiembre. La intrincada instalación se montó con listones de madera, tubos de plástico y tela, y presentaba un vagón lleno de maniquíes deslizándose por unos raíles designados. El carro incluso activó un flash simulado al pasar por una zona de fotografía designada, proyectando la imagen resultante sobre la grada derecha.

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  • El club explica un viaje turbulento

    El club confirmó a la BBCque la enorme coreografía llevó «varios meses» de meticulosa preparación para plasmar su legado bajo el lema «VfL Osnabruck: ¡un viaje en montaña rusa!». Los responsables explicaron que el diseño reflejaba una historia llena de «altibajos», celebrando grandes momentos como la victoria de 1978 sobre el Bayern junto a dolorosos «escándalos y amargas derrotas».

    La afición local acompañó la imagen cantando a pleno pulmón un himno especial titulado 'Funpark Bremer Brucke' mientras Osnabruck se adelantaba por sorpresa en el minuto cinco, antes de que un doblete de Harry Kane y los goles de Tom Bischof y Michael Olise aseguraran una victoria por 4-1 tras la remontada para los visitantes.

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    La lucha por la permanencia es la prioridad

    Recién proclamado campeón de la tercera categoría la pasada temporada, el Osnabruck debe cambiar rápidamente el foco para centrarse en evitar el descenso en la 2. Bundesliga. Mantener su estatus en la segunda división sigue siendo el objetivo prioritario para un equipo que nunca ha pisado la máxima categoría. Su combativa actuación ante el gigante bávaro Bayern debería, no obstante, suponer un importante impulso de confianza de cara a las durísimas batallas ligueras que están por venir.

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