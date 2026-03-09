VÍDEO: «¡Es como Hogwarts!» - Las estrellas del Barcelona quedan impresionadas al llegar al «hotel de Harry Potter» donde se alojarán durante el partido de la Liga de Campeones contra el Newcastle

Los jugadores no dejaron de notar el parecido con el mundo de Harry Potter, y el dinámico centrocampista Gavi quedó especialmente impresionado por el hotel de cinco estrellas. Mientras caminaba por los grandiosos pasillos, el joven fue captado por las cámaras diciendo: «Es como Hogwarts. ¿Estamos en Harry Potter? Es muy bonito». Las redes sociales oficiales del club se sumaron a la temática y compartieron un vídeo de Lamine Yamal y Fermín López con la leyenda: «Vuestra clase de Pociones está a punto de comenzar», mientras que otra publicación declaraba: «Pedri por fin está en Hogwarts».

A pesar del carácter desenfadado de su llegada, la plantilla es muy consciente de la prueba que les espera en St. James' Park. Fermín advirtió recientemente a sus compañeros que deben estar preparados para una batalla, afirmando: «Sabemos que nos enfrentaremos a un partido similar al de aquí [cuando jugaron contra el Newcastle en la fase de liga en septiembre de 2025], en un estadio muy difícil contra un rival muy físico. Esperamos hacer un gran partido, jugar nuestro juego habitual y ganar».