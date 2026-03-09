Getty & FC Barcelona
VÍDEO: «¡Es como Hogwarts!» - Las estrellas del Barcelona quedan impresionadas al llegar al «hotel de Harry Potter» donde se alojarán durante el partido de la Liga de Campeones contra el Newcastle
Las estrellas blaugranas cautivadas por un lujoso retiro
Los líderes de la Liga llegaron a Inglaterra animados por la victoria por 1-0 sobre el Athletic Club el sábado, un resultado que les dio una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid. Sin embargo, la intensidad de la lucha por el título quedó momentáneamente olvidada cuando Pedri, Lamine Yamal y Robert Lewandowski exploraron el entorno gótico, con grandes candelabros, tapices antiguos y puertas arqueadas de madera en una finca de 300 acres.
Gavi y Yamal se sumergen en la magia
Los jugadores no dejaron de notar el parecido con el mundo de Harry Potter, y el dinámico centrocampista Gavi quedó especialmente impresionado por el hotel de cinco estrellas. Mientras caminaba por los grandiosos pasillos, el joven fue captado por las cámaras diciendo: «Es como Hogwarts. ¿Estamos en Harry Potter? Es muy bonito». Las redes sociales oficiales del club se sumaron a la temática y compartieron un vídeo de Lamine Yamal y Fermín López con la leyenda: «Vuestra clase de Pociones está a punto de comenzar», mientras que otra publicación declaraba: «Pedri por fin está en Hogwarts».
A pesar del carácter desenfadado de su llegada, la plantilla es muy consciente de la prueba que les espera en St. James' Park. Fermín advirtió recientemente a sus compañeros que deben estar preparados para una batalla, afirmando: «Sabemos que nos enfrentaremos a un partido similar al de aquí [cuando jugaron contra el Newcastle en la fase de liga en septiembre de 2025], en un estadio muy difícil contra un rival muy físico. Esperamos hacer un gran partido, jugar nuestro juego habitual y ganar».
El Newcastle busca ventaja en el partido de ida
El Newcastle busca una respuesta tras su decepcionante eliminación de la FA Cup a manos del Manchester City, y los fieles seguidores del St. James' Park intentarán crear un ambiente mucho menos acogedor que los lujosos jardines y las tranquilas bibliotecas de Matfen Hall. Mientras tanto, Flick y sus hombres esperarán que la magia de su entorno se traslade al terreno de juego, ya que buscan asegurarse una ventaja vital en el partido de ida. Para un equipo que persigue la gloria tanto a nivel nacional como europeo, una victoria en el noreste sería el resultado perfecto para mantener vivos sus sueños de ganar el triplete.
