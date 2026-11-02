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Vídeo: en ausencia de Cristiano Ronaldo, el huracán Félix guía al Al-Nassr en su demolición del Pakhtakor

Pakhtakor Tashkent vs Al Nasr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nasr FC
AFC Liga de Campeones
C. Ronaldo
J. Felix
Uzbekistán
Arabia Saudita
Portugal

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Al Nassr logró una amplia victoria por 6-2 ante su anfitrión, el uzbeko Pakhtakor, la noche del lunes, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, en un partido en el que el conjunto saudí impuso su poderío ofensivo, mientras que el portugués João Félix se robó el protagonismo con una actuación excepcional, pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Al Nassr afrontó el duelo con la ambición de conseguir su segunda victoria en el torneo continental, después de que se aplazara su partido ante el emiratí Al Wasl, y logró traducir su superioridad ofensiva en un marcador de seis goles con la firma de más de un jugador, aunque Félix fue el motor más destacado detrás de la ventaja, tras anotar dos goles y asistir en otros dos.

  • Félix enciende el duelo con un doblete y dos asistencias

    La estrella portuguesa comenzó fabricando el primer gol, cuando envió un pase mágico a Abdullah Al-Hamdan en el minuto 15, que el delantero saudí aprovechó con un potente disparo que se alojó en la red, antes de que Félix se encargara de marcar él mismo apenas dos minutos después, tras driblar a la defensa del Pakhtakor dentro del área y mandar el balón al fondo de la portería.

    Y Félix no se conformó con eso, sino que volvió a sacudir las mallas en el minuto 32, aprovechando un pase del senegalés Sadio Mané, para completar su doblete personal, antes de dejar una nueva huella en el minuto 53, tras ejecutar un saque de esquina del que envió un centro preciso que remató Abdulelah Al-Amri de cabeza al interior de la portería.

  • Gharib y Ángelo completan el sexteto del Al Nassr

    El australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, realizó varios cambios durante la segunda parte, lo que permitió al suplente Abdulrahman Ghareeb anotar el quinto gol en el minuto 62, tras recibir un pase de Sadio Mané, prolongando así el dominio ofensivo del equipo sobre el conjunto local.

    En el minuto 79, Angelo Gabriel cerró la media docena, aprovechando una magnífica acción individual de Abdullah Al Hamdan para mandar el balón a la red y confirmar la superioridad del Al Nassr, que terminó el encuentro con una gran victoria por 6-2.

  • 8 contribuciones de gol de Félix en dos partidos

    Félix elevó su cuenta a 8 contribuciones de gol en los dos últimos partidos, después de dar cuatro asistencias en la victoria sobre Al Khaleej en la duodécima jornada de la Roshn League, para luego marcar dos goles y dar dos asistencias ante el Pakhtakor, logrando así cuatro contribuciones de gol en dos partidos consecutivos por segunda vez seguida, y la cuarta en su carrera profesional.

    Con esta victoria, el Al Nassr elevó su cuenta a 6 puntos en la Liga de Campeones de la AFC Elite, tras conseguir su segundo triunfo en el torneo, dándose un impulso importante en su camino continental, mientras Félix siguió reafirmando su valor ofensivo, convirtiéndose en una de las principales claves de la superioridad en el once de Postecoglou.

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