El defensa iraní Mohammadi volvió a exhibir su característico saque de banda con voltereta para ayudar al Kostroma a lograr una victoria por 0-2 en casa del Ryazan en la cuarta ronda de clasificación de la Copa de Rusia. El acrobático envío del jugador de 29 años propició un gol crucial para sellar la plaza de su equipo en la siguiente ronda. Esta acción de brillantez individual da continuidad al gran momento del lateral, que se ha convertido en un arma letal en las competiciones nacionales rusas.
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VÍDEO: ¿El saque de banda más peligroso del mundo? Nader Mohammadi firma OTRA espectacular asistencia con voltereta en un duelo de la Copa de Rusia
El arma acrobática desbloquea la defensa
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Una rutina letal impulsa el impulso
La capacidad de Mohammadi para ejecutar saques de banda largos con una voltereta completa hacia delante se ha consolidado como un arma imprevisible a balón parado para el Kostroma esta temporada. El defensa nacido en Teherán ya había firmado dos asistencias similares en la liga, primero en una victoria por 3-1 sobre el SKA Khabarovsk el 9 de agosto y más tarde en un ajustado triunfo por 1-0 ante el Rotor Volgograd en la novena jornada. Este método ofensivo poco convencional aporta una dimensión táctica única que sigue desestabilizando a las defensas rivales a lo largo de la temporada 2026-27.
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Se avecina un choque crucial en casa
El Kostroma regresará a la competición liguera el 14 de septiembre, cuando reciba al Neftekhimik en la jornada 11 de la First League. Sexto en la clasificación con 18 puntos en nueve partidos, el conjunto local está bien situado para presentar una seria candidatura al ascenso. Sumar los tres puntos en casa será vital para mantener su impulso y recortar distancias con el liderato.
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