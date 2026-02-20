Traducido por
VÍDEO: El reinado de Oliver Glasner en el Crystal Palace se vuelve desagradable cuando los aficionados se burlan del entrenador durante el empate de la Conference League en Bosnia
El Palace ha ganado uno de los 15 partidos disputados en todas las competiciones.
Los seguidores del Palace hicieron un largo viaje a Europa del Este con la esperanza de ver a su equipo dar un paso positivo hacia los octavos de final de la competición continental. Ismaila Sarr abrió el marcador en un estadio con capacidad para solo 9.000 espectadores, con Glasner alineando un potente once inicial que también incluía al internacional inglés Adam Wharton y al fichaje más caro del club, Jorgen Strand Larsen.
Sin embargo, las Águilas se vieron empatadas por Karlo Abramovic a los 10 minutos de la segunda parte y tuvieron que conformarse con un empate, lo que significa que solo han ganado uno de sus últimos 15 partidos en todas las competiciones.
Mira cómo los aficionados del Palace se burlan de Glasner en Bosnia.
Glasner reacciona ante el empate en la Conference League
Los aficionados descontentos dejaron claras sus opiniones, y Glasner se convirtió en blanco de las burlas de la grada menos de un año después de guiar al Palace a su primer gran triunfo. Tras ganar la FA Cup de 2025, se impusieron al Liverpool en la Community Shield.
Sin embargo, el técnico austriaco Glasner ha revelado que abandonará el sur de Londres cuando expire su contrato en verano. Es posible que algunos aficionados quieran que se vaya antes, ya que le gritaron «despedido por la mañana» en el banquillo de Mostar.
Glasner se mostró frustrado durante gran parte del empate del Palace con el Zrinjski y reprendió al lateral Daniel Muñoz al saltar al campo al final del partido. A continuación, declaró a TNT Sports que había sido una actuación decepcionante: «Hemos cometido dos errores fáciles. Se ven todas las oportunidades, no siempre ha sido por exceso de juego, pero no podemos defender el uno contra uno.
Eso es lo que dije antes del partido, tenemos que arreglar nuestra defensa. Vemos que no están en su mejor momento. Siempre estamos haciendo cambios. Hoy tenemos que ser muy autocríticos. Controlamos el partido, como contra el Burnley (derrota por 3-2), pero perdimos el impulso con errores fáciles».
Partidos del Crystal Palace 2025-26: Próximos compromisos de las Águilas
El Palace aún puede avanzar en la fase eliminatoria de la Conference League, con un partido de vuelta contra el Zrinjski que se disputará en Selhurst Park el próximo jueves. Un resultado positivo les permitiría ampliar con seguridad sus opciones de conseguir más títulos importantes.
Glasner espera que el equipo pueda mantener la positividad y el impulso cuando vuelva a la Premier League el domingo, en casa, contra el colista, el Wolves, ya que las Águilas se encuentran ahora a ocho puntos de la zona de descenso.